FETÖ’nün finans ayağına darbe

FETÖ'nün finans ayağına yönelik hazırlanan "himmet" iddianamesinde çarpıcı ayrıntılara yer verildi. İddianamede örgütün "himmet ve finansal işlerden" sorumlu 2 imamı Süleyman S. İle Tamer T.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişinin Ankara merkezli 42 ilde esnaftan "bağış, okul, dernek, kurban" adı altında 6 milyon 259 bin TL tutarında çek - senet topladıkları ifade edildi. Şüphelilerin kurdukları şirket üzerinden nakde çevirdiği çek ve senetlerin parasını, bankacılık sistemini kullanmadan kuryelerle yurt dışına gönderdikleri kaydedildi. Aralarında 2 örgüt imamının da bulunduğu 7 şüpheli ise ByLock'çu çıktı.



244 firmadan bilgi alındı

Ankara Başsavcılığı, MASAK'ın Aksiyon Güvenlik Hizmetleri'nin bazı çalışanlarının çek ve senet tahsilatı ve şüpheli işlemleri üzerine soruşturma başlattı. Çek ve senet sahipleri 244 esnafın bilgisine başvuruldu. Bu kişilerden bazılarının FETÖ'den gelenlere bağış, burs, kurban, abonelik ücreti verdikleri saptandı.