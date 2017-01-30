Fitch komplonun parçası

Reyting kuruluşlarının aldığı kararları eleştiren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Türkiye’nin köşeye sıkıştırılmasına dönük sürdürülen kampanyanın bir parçası olduğunu düşünüyorum” dedi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in kararına ilişkin, "Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına dönük sürdürülen kampanyanın bir parçası olduğunu düşünüyorum" dedi. Bu süreci sakin bir şekilde yürütebilmenin önemine işaret eden Kurtulmuş, "Yani ne notlarımızı yükselttiği zaman 'Türkiye ekonomisi güllük gülistanlık' manasına gelmeli ne de not indirdiği ya da görünümü, istikameti değiştirdiği zaman 'Eyvah yandık, bittik' moduna girmemeliyiz" diye konuştu.



TEDBİRLERİ ALMALIYIZ

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ekonominin kendi dinamiklerinin sağlıklı yürütülmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Türkiye'de esas olan üretim tarafını artırmak. Sürekli tedbirler almaya gayret ediyoruz. Geçen hafta içinde Başbakanımızın cazibe merkezleriyle ilgili kamuoyuna açıkladığı bir teşvik programı var. Yani bizim yapmamız gereken üretimi artıracak, özellikle KOBİ'leri destekleyecek, Türkiye'de finansman maliyetlerini azaltacak tedbirleri alabilmektir. Makro ekonominin genel dengelerini bozmayacak şekilde ekonomi yönetimini sürdürebilmektir." DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ise notçuların aldığı kararların arkasında makroekonomik nedenlerden çok, jeopolitik nedenlerin olduğunu belirterek, "Türkiye, 2012'de kazandığı yatırım derecesini, bundan sonra da kazanabilecek güçtedir" dedi.