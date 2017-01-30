Hükümetten ucuz meyve hamlesi

Hükümet, özellikle kışın el yakan meyve fiyatlarını düşürmek için üreticiye destek vermeye devam edecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, destekleri şöyle sıraladı:

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere yeni tesis ettikleri bahçe için destekleme ödemesi.

Meyve üreticilerine gübre, iyi tarım, sertifikalı fide-fidan kullanımı, Ar-Ge, tarımsal sigorta gibi destekler sağlanıyor. Gübrede KDV kaldırılırken, genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği veriliyor.

Bu yıl mazot maliyetinin yüzde 50'si destek olarak üreticilere ödenecek.

42 ilde proje bazlı yatırımlara destek veriliyor.

Ekonomik yatırımlar ile makine-ekipman alımları, damla-yağmurlama suluma yatırımları için yüzde 50 hibe veriliyor.

Üreticilere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatifleri tarafından krediler sağlanıyor.

Biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılıyor.

Yaş meyve ve sebze üretiminin artırılması, ihracatın geliştirilmesi için ilgili bakanlıklar, sivil kuruluşlar ve üniversitelerle ortak çalışmalar yapılıyor.

Tarımsal ürünlerin pazarlanması, üreticilerin pazar paylarının artırılması amacıyla, kooperatif ve üretici birliklerinin kurulması teşvik ediliyor.