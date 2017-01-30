Turizmin kalbi Moskova'da attı!

16-18 Şubat’da İstanbul’da gerçekleşecek olan Turizmin Davos’u World Tourism Forum öncesinde ‘Russia Summit 2017’ turizmin liderlerini 28 Ocak’ta Rusya’da bir araya getirdi

Antalya'da Aralık ayında gerçekleştirilen Mediterranean Summit'in ardından World Tourism Forum'un bölgesel toplantıları "Feel Global, Be Local" mottosuyla 28 Ocak günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşti.

The Ritz Carlton Hotel'de gerçekleşen zirveye yaklaşık 10 ülkeden, 25 konuşmacı, 350 katılımcı 10 farklı oturumda turizmin geleceğini masaya yatırdı. 'RussiaSummit 2017'yi turizm profesyonellerinin yanı sıra turizmin önde gelen yatırımcıları ve siyasi otoritelerde takip etti.

Zirvenin açılışı BBC'nin usta yorumcusu ünlü gazeteci Kasia Madera moderatörlüğünde World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı, Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz , Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş yaptı.

TURİZMİN KALBİ MOSKOVA'DA ATTI

28 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen zirve ile turizminin en değerli iş ortakları Moskova'da ilk kez büyük bir katılımla biraraya geldi. Yandex'in performans sektörü başkanı Borıs Iskrıtskıy'nin de konuşma yaptığı Russia Summit 2017 ' nin açılış konuşmasını Moskova Türk Büyükelçisi Hüseyin Diriöz yaptı.

Hüseyin Diriöz, göreve geldiği günden bu yana geçen 2 ayda Türkiye'den Rusya'ya 11 bakanın geldiğini ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da bir ziyarette bulunduğuna işaret ederek, Rusya ile yaşanan kriz sonrasında ilişkilerin eski duruma ulaşması için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

MART BAŞINDA TÜRKİYE'DE OLACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında son dönemde üç büyük görüşme yapıldığını ifade eden Diriöz, "Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının da mart başında Rusya'da yapılması planlanıyor." dedi.



İki ülke arasında siyasi iyileşmenin başladığını, Astana'da yapılan toplantının da bu durumu yansıttığını dile getiren Diriöz, ekonomik kısıtlamalar konusunda iyileştirmelerin de ÜDİK toplantısı çerçevesinde yapılacak istişareler sonrasında görüleceğini söyledi. Diriöz, Türkiye'nin, dünya turizminde en popüler altıncı ülke olduğuna dikkati çekerek, "Rusya da Türkiye için turizm açısından önemli bir ortak. Türkiye, Ruslar için bu alanda en iyi fırsatları sunuyor. Turizm sadece ekonomik olarak değil, farklı kültürlerin birbirleriyle kaynaşmaları için de fırsatlar yaratıyor." diye konuştu.

BAĞCI: "İSTANBUL SES GETİRECEK"

World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı; "Rusya'da Turizm Forumu gerçekleştirmekten çok mutluyuz. Gördüğümüz ilgi bizim ne kadar doğru bir destinasyon seçtiğimizi bir kez daha kanıtladı."Feel Global,Be Local" mottosu ile önce Antalya'da şimdi de Moskova'da turizm duayenlerini bir araya getirdik ve uluslar arası bir network yarattık. 16-18 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz Global Meeting ile de Dünya'da ses getirecek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Sonrasında hedef Dubai ve ardından 2017 boyunca farklı ülkelere de summitler gerçekleştirmek. Turizmin uluslararası barış içinde köprü olacağına inanıyoruz" dedi.

RUSSİA SUMMİT-2017 TURİZMİN DÜNYADAKİ HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

Russia Summit 2017'de "Rus Pazarının MICE Trendleri" ,"Bölgede Yer Alacak Yatırımcıların Kararlarını Etkileyen Faktörler", "Yolculuk Tarzınızı Değiştirecek Teknolojik Trendler", Destinasyon Pazarlaması Kapsamında "Etkili Turizm Pazarlamasına Yönelik Araçlar", "Konaklamada Yeni Pazarlama Trendleri", "Lüks Destinasyonları Teşvik Etmek Adına Etkili Pazarlama Stratejisi" gibi konular masaya yatırıldı.

Zirveye katılan konusunda uzman pek çok konuşmacı tam gün boyunca turizmin pek çok farklı konu başlığını değerlendirdi. Zirvenin konuşmacıları arasında Katalan Turizm Ofisi Sorumlusu Kristina Lonitskaya, Amedeus ACO Rusya IT Proje Başkanı Grach Muradyan, Thomas Cook Genel Müdürü Leonıd Marmer, Onlinetours.ru Strateji Geliştirme Direktörü Ekaterina Bezhanova, Yandex Satış Departman Başkanı Victoria Kınash, Yandex Sektör Performans Başkanı Borıs Iskrıtskıy, Continent Express Preliminary Ceo'su Stanıslav Kostyashkın, IBC Corporate Travel Genel Müdürü Anatolıy Kuryumov, Max Medya Grup Şirketleri Genel Müdürü Tatıana Spournova, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyet Büyükelçisi Baş Sekreteri Chandıma Kırıwandala, İspanya Büyükelçiliği Turizm Müşaviri Luis Boves Martin, Fas Turizm Ofis Direktörü Samir Soussı Rıah, Kıbrıs Turizm Organizasyonu Pazarlama Direktörü Natalia Rudakova, Travelata.ru CEO'su Alex Zaretsky, ROOMLR Kurucusu Bas Lemmens, S.E.A. Company Yönetici Ortağı Andrey Shemyakin, Accor Hotels Rusya - Gürcistan - BDT Operasyon Direktörü Alexis Delaroff, Inventum MICE Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Continent Express Preliminary CEO'su Stanislav Kostyashkin, River Rock Otelleri Ortağı AvşarKoç, The Luxury Network CEO'su Roman Timoshchuk ve AC Nielsen Rusya Stratejik Ortaklık Lideri Svetlana Bobrova yer aldı.