2017 AGİ ücretleri ne kadar oldu? - İşte Asgari Geçim İndirimi ücretleri tam listesi!

2017'de Asgari ücretin artması le beraber AGİ fiyatlarında da değişim yaşandı. Ocak ayının sonuna gelinmesi ile beraber ise ''AGİ fiyatları ne kadar?'' sorusu aratılmaya başladı. Peki 2017'de kim ne kadar AGİ alacak? İşte Asgari Geçim İndirimi ücretleri tam listesi ve diğer tüm detaylar...

2017 yılına girilmesi ile beraber Asgari Ücrette yapılan artış sonrası yeni AGİ rakamları da açıklandı. Ocak ayının sonuna gelinmesi ile birlikte vatandaşlar ''AGİ ne kadar?'' sorusunun yanıtını aratmaya başladı. Asgari Geçim İndirimi rakamlarının tam listesini sizler için bu başlık altında derledik. 2017'de kim ne kadar AGİ alacak? İşte 2017 AGİ fiyatları ve diğer tüm detaylar...



2017 AGİ ÜCRETLERİ! KİM NE KADAR ALACAK?

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL

YENİ ASGARİ ÜCRET 104 TL ARTTI

Asgari ücret 2017'de yüzde 8 oranında arttı. Brüt asgari ücret bin 777,50 TL olarak belirlenirken net asgari ücret ise bin 404 TL olarak belirlendi. Bu durumda 104 TL zam yapılmış oldu.

TEK KADEMELİ ARTIŞ

Asgari ücret 2017'de tek defada yani 1 Ocak itibariyle iki kademeli artış olmamasına karar verildi. İşveren ve Hükümet, 2 kademeli artış isterken Türk-İş tek kademeli artış istedi ve tek kademeli artışta karar kılındı.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşürülür. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir.