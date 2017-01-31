ABD'de tüketici güveni 15 yılın zirvesinden indi

Ülkede Tüketici Güven Endeksi ocakta 111,8'e inerek son 15 yılın zirvesinden geriledi

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi ocakta önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 111,8 oldu. Böylece, son 15 yılın zirvesinden gerileyen endekse yönelik piyasa beklentisi 112 seviyesindeydi. Ülkede tüketici güveni aralık ayında 113,7'ye çıkarak 2001'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Conference Board'un ekonomik göstergelerden sorumlu direktörü Lynn Franco, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüketici güveninin gerilemesinde ticari koşulların görünümüne, istihdama ve özellikle tüketicilerin gelirlerine yönelik beklentilerindeki iyimserliğin azalması belirleyici oldu. Diğer taraftan, mevcut şartlara ilişkin değerlendirme ocakta iyileşti. Endeksteki gerilemeye rağmen tüketiciler ekonominin gelecek aylarda genişlemeye devam edeceğine güven duymaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, ABD'de yine bugün açıklanan verilere göre, ISM Chicago PMI endeksi ocakta 50,3 değerini alarak 55 seviyesindeki beklentinin altında kaldı. Kasım ayı Case-Schiller 20 şehir konut fiyat endeksi ise beklentiler dahilinde yüzde 0,2 arttı.

New York borsasında endeksler, verilerin ardından haftanın ikinci işlem gününe satış ağırlıklı başlayarak, negatif seyrini sürdürdü.

