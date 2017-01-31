Akbank 2016'da ekonomiye 219 milyar tl kredi desteği sağladı

2016 yılını 4 milyar 854 milyon TL net karla kapatan Akbank, Türkiye ekonomisine 2016'da toplam 219 milyar TL kredi desteği sağladığını açıkladı.

Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank'ın 2016'da uygun koşullarda yurt dışından sağladığı 6,2 milyar dolarlık finansmanla ekonomiye desteğini artırarak sürdürdüğünü söyledi.





-"BAŞARILI BİR YIL OLDU"-





Binbaşgil, Akbank'ın 2016 yılı finansal performansı için yaptığı açıklamada, "Bankacılık sektörümüz, zorlu bir yıl olmasına rağmen 2016 yılında ekonomik büyümeyi destekleyecek güçlü sermaye yapısıyla sağlıklı sonuçlar elde etmeyi başardı. Bankacılık sistemimizin Avrupa standartlarına uyumlu olmasının teyidi de sektörümüz adına son derece olumlu ve önemli bir gelişmeydi. Biz de banka olarak oldukça başarılı bir yıl geçirdik, yüksek likiditemiz ve sağlam bilançomuzla büyümeye devam ettik. Aktiflerimizi bu yıl yüzde 17 büyüterek 294 milyar TL'nin üzerine çıkardık" dedi.





2016 yılında Akbank'ın 6 milyar 202 milyon TL brüt karından 1 milyar 348 milyon TL vergi karşılığı ayırdığını belirten Binbaşgil, bankanın konsolide net kârını 4 milyar 854 milyon TL olarak açıkladı.





-EKONOMİYE DESTEK 219 MİLYAR TL-





Binbaşgil, Akbank'ın Türkiye ekonomisinin önemli aktörlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "2016 yılında kredilerimiz 179 milyar TL'si nakdi kredi olmak üzere toplam 219 milyar TL'ye ulaştı. Reel sektöre olan desteğimiz özellikle dikkat çekiciydi. TL Ticari kredilerimiz yaklaşık sektörün iki misli, %26 oranında arttı. KOBİ'ler dahil ticari kredilerimizle 4,1 milyon kişi çalıştıran 321 bin şirkete ulaştık" dedi.





-AKTİF KALİTESİ-





Bankacılıkta sağlıklı büyümenin önemli bir göstergesinin aktif kalitesi olduğunu belirten Binbaşgil, "Bu yılki başarılı performansımızı, yüzde 2,3 gibi sektör ortalamasının oldukça altında bulunan takipteki kredi oranımızla, aktif kalitemizi koruyarak gerçekleştirdik" dedi. Binbaşgil, Akbank'ın genel kredi karşılıkları ile beraber takipteki kredilere yüzde 165 oranında karşılık ayırdığını kaydetti.





-MEVDUAT HACMİ YÜZDE 16 ARTTI-





Akbank'ın 2016'da mevduat tabanını başarılı bir şekilde geliştirdiğini söyleyen Binbaşgil, "Bu yıl yüzde 16 oranında artan toplam mevduatımız 174 milyar TL seviyesine ulaştı. Müşterilerimizin yatırımlarını güvenle değerlendirmeleri için iştiraklerimiz Ak Yatırım ve Ak Portföy'le beraber oluşturduğumuz Akbank Yatırım Hizmetleri daha ilk yılında büyük başarılara imza attı. Tecrübemiz, uzmanlığımız ve dijital bakış açımızla bu yıl 100 binden fazla müşterimizi Akbank Yatırım Hizmetleri'yle tanıştırdık" dedi.





-YURTDIŞINDAN 6.2 MİLYAR DOLAR KAYNAK-





Akbank'ın yurtdışı borçlanmalarda da çok başarılı bir seneyi geride bıraktığının altını çizen Binbaşgil, "2016 yılında yaklaşık üçte biri uzun vadeli olmak üzere ekonomimize dışarıdan 6,2 milyar USD fonlama sağladık. Bankamıza ve sektörümüze olan güveni, Ağustos ayında 1,2 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimizi %100'ün üzerinde talep toplayarak teyit etmiş olduk. Bu yıl ülkemizdeki yatırımlara en iyi koşullarda kaynak sağlamaya devam ederken, oluşturduğumuz yeni bir iş modeliyle yatırım finansmanına daha etkin çözümler üretmeye başladık" ifadelerini kullandı.





-"ORTA VE DOĞU AVRUPA NIN EN İYİSİYİZ"-





Binbaşgil, Akbank'ın 2016'da birçok uluslararası kurum tarafından Türkiye'nin En İyi Bankası seçildiğini ifade ederek "Teknolojiye, insan odaklı gelişime, dijitalleşmeye dair yaptığımız çalışmaların takdir edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Bankası unvanını alan ilk Türk bankası olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu unvan hem Akbank, hem de Türk bankacılık sektörünün geldiği nokta açısından çok önemli. Biz ülkemizin geleceğine, potansiyeline inanıyoruz ve yatırımlarımızı artan oranda sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.