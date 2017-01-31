İhracat arttı, dış ticaret açığı azaldı

Dış ticaret açığı 2016 yılında yüzde 12 düşüşle 56 milyar dolar oldu. İhracat da 2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kredi derecelendirme kuruluşlarının 'sipariş' notları ve dolar spekülasyonlarıyla Türkiye'de kriz var algısı açıklanan rakamlarla yerle bir oldu...

Buna göre, ihracat 2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti.



DIŞ TİCARET AÇIĞI 2016'DA YÜZDE 11,7 AZALDI



Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 5 milyar 598 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Aralık ayında yüzde 65,3 iken, 2016 Aralık ayında yüzde 69,6'ya yükseldi. Böylece 2016 yılında dış ticaret açığı yüzde 11.7 azalarak 55 milyar 996 milyon dolar oldu



AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 4,8 ARTTI



Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Aralık ayında %46,1 iken, 2016 Aralık ayında yüzde 44,3 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 5 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Aralık ayında 1 milyar 189 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (795 milyon dolar), İngiltere (768 milyon dolar) ve BAE (759 milyon dolar) takip etti.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Aralık ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 813 milyon dolar), Rusya (1 milyar 352 milyon dolar) ve İtalya (902 milyon dolar) izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,7'dir.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI %16,7 OLDU



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Aralık ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,5'tir.