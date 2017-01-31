Maaşlardan BES kesintisi ne kadar olacak? - Bireysel Emelilik Sistemi nasıl iptal edilir?

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren çalışanların otomatik Birey Emeklilik Sistemi'ne geçmesinin ardından vatandaşlar ''BES kesintisi ne kadar olacak?'' sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Ocak ayının sonuna gelinmesi ve maaş alınacak olması nedeniyle vatandaşlar otomatik bireysel emeklilik sistemi ile ilgili detayları merak ediyor. 2017 BES kesintisi olacak mı? Bireysel Emeklilik sistemi nasıl iptal edilir? İşte detaylar...

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımın 1 Ocak 2017'den itibaren geçiş yapılacağı açıklanmıştı. Ocak ayının son günlerine gelinmesi nedeniyle vatandaşlar ''BES kesintisi olacak mı?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bireysel Emeklilik Sistemi ile maaşlardan ne kadar kesinti yapılacak? 2017 BES sistemi ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar sabah.com.tr'de. İşte tüm detaylar...

MAAŞLARDAN NE KADAR BES KESİNTİSİ OLACAK?

Bunun yanı sıra emeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i oranında ek devlet katkısı teşviki verileceğine dikkat çekildi.

İşverenlerin öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunda olduğu kaydedilen açıklamada, "Halihazırda sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır" denildi.

İşverenin, katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaması veya geç aktarması halinde çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorunda olduğu belirtilen açıklamada işverenlerin çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak 'faiz içeren' veya 'faiz içermeyen' şeklinde tercihlerini almak, tercihte bulunmayanlar adına tercihte bulunmakla yükümlü bulunduğuna dikkat çekildi.

Çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarının, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 3'ü olacağı kaydedildi.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ'NDEN CAYMA HAKKI VAR MI?

Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi kapsamındaki çalışanlar, işveren tarafından bireysel emeklilik sözleşmesi başlatılan tarihten itibaren iki ay içerisinde cayma hakkını kullanabilirler. Bu durumda çalışanın sözleşmesi iptal edilir. Diğer yandan, cayma hakkını kullanan çalışanlardan yapılan kesintilerin, hiçbir kayıp olmadan on gün içerisinde iade edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla, otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminden cayma hakkını kullanan çalışanın maddi olarak hiçbir kaybı olmayacak.