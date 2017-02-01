1.500 otel rubleyle satışa başlayacak

Otelciler Rusya satışlarını rubleyle yapmak için bankacılarla bir araya gelecek. TÜROFED Başkanı Ayık, “Kur riskini çözersek martta 1.500 otel rubleye geçecek” diye konuştu

Turizm işletmeleri yerel para birimiyle ticaret için düğmeye bastı. Rusya'ya satışlarını ruble yerine dolar üzerinden yapan otelciler, bu ay bankalar ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kur riskinden korunmak isteyen turizmciler, Rusya pazarında rubleye geçecek. Anlaşma sağlanırsa, Rus turiste oda satan 1.500 otel dolar yerine ruble kullanmaya başlayacak.



BU AY FİNAN SÇILAR LA BULUŞACAĞIZ

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, rubleyle ticaret konusunu yeni sezon öncesi çözmek istediklerini belirtti. Ayık, "Ancak kur riski var. 1 ay önce 1 dolar 70 rubleyken, bugün 50 ruble oldu. İki ay sonra ne olacağını bilemiyoruz. Bu hareketlilik nedeniyle de rakamlarımızı dolar olarak belirliyoruz. Yerel para birimine geçebilmek için TL-ruble arasındaki paritenin çözülmesi gerekiyor" dedi. Bu ay içinde başta Denizbank olmak üzere finans kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini aktaran Ayık, "Eğer paritede bir sabitleme yapılabilirse yeni sezonun başlayacağı mart ayı öncesinde satışlarda rubleye geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Otelcilerin sabit kurdan yana olduğunun altını çizen Ayık, "Çünkü biz planlamalarımızı 1 yıl öncesinden yapıyoruz. Kurun stabil olması bizim önümüzü görebilmemiz açısından daha avantajlı" ifadelerini kullandı.



TURİST SAYISINA DA KATKI SAĞLAR

Yerel para birimleriyle ticaretin turist sayısına da pozitif katkı sağlayacağını aktaran Ayık, şunları anlattı: "Fiyatları dolar üzerinden belirlediğimiz için herhangi bir artışta kur riskini tur operatörü alıyor. Onlar da bunu paketlerine yansıtıyor. Bu da pazarlama açısından dezavantaj oluşturuyor. Paritenin sabitlenmesi halinde bu sıkıntı da çözülecek. Rus turist için daha avantajlı bir durum oluşacak. Bu da Türkiye'nin cazibesini artıracak." Ayık, rubleyle ticaretin otelciler için önemli bir deneyim olacağını belirtirken, "Farklı ülkelerle anlaşma yapılırsa onların da yerel para birimini kullanırız" dedi.



5 MİLYON RUS GELEBİLİR

Osman Ayık, Rusya'dan rezervasyonların 2015'e oranla iki kat arttığını belirtti. 5 milyon Rus turist beklentisine dair de açıklama yapan Ayık, "Bu çok uzak bir rakam değil. Bugüne kadar öngörümü 3 milyon olarak açıkladım çünkü temkinli olmaktan yanayım. Ancak olumsuz bir durum yaşanmazsa Rusya'da Ukrayna'daki gibi yeni bir rekor kırabiliriz" dedi. 2014'te 657 bin kişinin geldiği Ukrayna, 2016'da 1 milyon 45 bine ulaştı.



DAHA UZUN KONAKLAMALAR OLACAK

Rus turistin Türkiye'yi özlediğini vurgulayan Ayık, "Ruslar tatillerini uzun yıllardır Türkiye'de yapıyor. Ülkemiz onlar için ikinci vatan gibi oldu. Bizde buldukları hizmeti hiçbir yerde bulamıyorlar. Bu yıl fiyatlarımız da çok uygun. Onların ekonomisinde de toparlanma var" diye konuştu. Geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen Rus turistin tercihlerinin de üçe ayrıldığını anlatan Ayık, "Bir grup Rus turist Avrupa'ya gitti ancak verdiği paranın karşılığını alamadı. Bir grup kendi ülkesinde tatil yaptı ancak onlarda bizdeki kadar gelişmiş bir hizmet kültürü yok. Bir grup da hiç tatil yapmadı. Özellikle geçen yıl tatil yapmamış olan ve Türkiye'yi seçen grubun bu yıl daha uzun konaklamalar yapacağını öngörüyoruz" dedi.