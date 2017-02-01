Analiz yapmayan S&P acele etti

S&P’nin teknik analiz yapmadan acele bir karar verdiğini belirten Başkan Murat Çetinkaya, “Biz doğru zamanda doğru karar verdik” dedi

Yüklü faiz artırımı yapmadığı için Merkez Bankası'nın attığı adımların yetersiz kaldığını ileri süren ve takvim dışına çıkarak Türkiye'nin görünümünü düşüren kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'a (S&P), Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan cevap geldi. Yılın birinci Enflasyon Raporu'nun açıklandığı bilgilendirme toplantısında soruları yanıtlayan Çetinkaya, S&P'nin para politikası kararları ve çerçevesine atıfta bulunduğunu hatırlattı.

ANALİZ YAPILMAMIŞ

S&P'nin yaptığı değerlendirmelere katılmadığının altını çizen Çetinkaya, "Bu tür kararlar verilmeden önce, şokun niteliğinin iyi ayrıştırılması, ana trendlerin bir süre izlenmesi ve politika tedbirlerinin olası etkilerinin, teknik bir analizle değerlendirilmesi gerekir. Bu üçünün de yapılmadığını görüyoruz. Bu yönüyle aceleci bir karar olduğu kanaatindeyiz" dedi. Çetinkaya, doğru zamanda doğru kararları aldıklarına dikkat çekti.

TÜRKİYE ÇABUK TOPARLANIR

Türkiye'nin ne kadar süre içinde yatırım yapılabilir seviyeye kavuşacağının sorulması üzerine Çetinkaya, "Türkiye ekonomisinin önemli özelliği hızlı ve kuvvetli toparlanmalar gösterebiliyor olması. Sadece 2016 yılını bile dikkate aldığınızda Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu belirtmek mümkün. Yapısal reformlar da sürerse rayting kararlarına yansıyacaktır" dedi. Reel sektörün kur riskinin yönetilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Çetinkaya, enflasyonda çift hane riskine karşı ellerindeki tüm araçları kullanacaklarını vurguladı.



HÜKÜMETE MEKTUP

Merkez Bankası, 2016 yılı enflasyonunun hedefin belirgin olarak üzerinde olması nedeniyle hükümete açık mektup gönderdi. Mektupta enflasyondaki sapmanın nedenleri ve alınması gereken önlemler aktarıldı. Mekez Bankası'nın fiyat istikrarı için elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği belirtilirken, "Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.

FİTCH VE S&P'YE TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR

FITCH İTİRAF ETTİ: NEDEN SİYASİ

Türkiye'nin notunu düşüren Fitch, kararın ekonomik gerekçelere dayanmadığını itiraf etti. Fitch Gelişmekte Olan Avrupa Ülke Kredi Notları Kıdemli Yöneticisi Paul Gamble seçim belirsizliğinin indirim kararında etkili olduğunu söyledi. İndirilen nota rağmen ekonomiyle ilgili yapıan olumlu değerlendirmeler de dikket çekti. Türkiye'nin görünümünü negatife çevirecek kadar bir risk görmediklerini bildiren Gamble, büyümenin de beklentileri aşabileceğini ifade etti.



ATILAN ADIMLAR

-Kasımda marjinal fonlama faizi 25 baz puan, politika faizi ise 50 baz puan yükseltildi.

-12 Ocak'tan bu yana 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi.

-16 Ocak'tan itibaren marjinal fonlama sınırlandırıldı.

-Bankalar Geç Likidite Penceresi'ne yönlendirildi.

-Ortalama fonlama maliyeti 2 puan yükseldi.

-Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasası açıldı.

-24 Ocak toplantısında marjinal fonlama faizi 75 baz puan, geç likidite penceresi borç verme faizi 100 baz puan artırıldı.



ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 8

Merkez Bankası 2017 enflasyon tahminini yüzde 6.5'ten 8'e, 2018 tahminini ise yüzde 5'ten 6'ya yükseltti. Banka, gıda enflasyonu tahminlerini ise 2017 için, yüzde 7'den 9'a çıkardı. Başkan Çetinkaya, "Enflasyonun orta vadede yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede, 2017 yılında yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini 2018 yılında ise yüzde 6'ya geriledikten sonra 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.



ENFLASYON TAHMİNLERİ (%)