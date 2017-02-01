Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı

Milli Eğitim Bakanlığının Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı'nda (MTSS) devrim gibi karara imza attı. Önceki sınav uygulamasında bir kursiyerin sınav için ortalama 2 ay beklemek zorunda kaldığını kaydeden yetkililer, e-sınav sistemi ile artık kursiyerlerin bu süreyi beklemek zorunda kalmayacağını ifade etti

Milli Eğitim Bakanlığının Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavının (MTSS) elektronik ortamda yapılmasına ilişkin projenin Van ayağı gerçekleşti. Elektronik ortamda yapılan sınavın sonuçlarının sınav bitiminde kursiyerlere verildiği öğrenildi.

Türkiye'de Van'daki Mesut Özata Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen sınavda, sürücü adayları bilgisayar ortamında sorulara cevap verdi. Sınav öncesi İl Milli eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş ve görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından, adaylara uygulama hakkında bilgiler verildi.

2 AY BEKLEME DÖNEMİ SONA ERDİ

Van ilinde e-sınav sistemi ile haftada 20 oturumun yapılacağını belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş, böylelikle haftada 400 kursiyerin bu sınava girebileceğini belirtti. Önceki sınav uygulamasında bir kursiyerin sınav için ortalama 2 ay beklemek zorunda kaldığını kaydeden Ermiş, e-sınav sistemi ile artık kursiyerlerin bu süreyi beklemek zorunda kalmayacağını ifade etti.

15 GÜNDE BİR SINAVA BAŞVURU

Sınav sonuçlarının sınavın hemen bitiminde kursiyere verildiğini, böylelikle sınavı geçemeyen kursiyerin 15 gün sonra tekrar sınava başvurabileceğini vurgulayan Ermiş, Van ilindeki bu uygulamanın çevre illere de hizmet vereceğini söyledi.