Emekliye promosyon ödemeleri için imzalar atıldı

Milyonlarca meklilerin beklediği promosyon ödemeleri ile SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalar atıldı

Hükümet Mart ayında promosyon ödemelerinin yapılacağını söylemişti. Bugün Ziraat Bankası ile SGK arasında imzalar atılacak. Önümüzdeki günlerde ise diğer kamu bankaları ile SGK arasında imzalar tamamlanacak. Ödemeler Mart, Nisan, Mayıs ayı arasında emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.

ÖZEL BANKALAR RAKAMI ARTTIRABİLECEK

Yapılan açıklamada özel bankaların promosyon miktarını arttırabileceği kaydedildi.