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ye promosyon ödemeleri için lar atıldı

  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 16:35 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 16:43
Emekliye promosyon ödemeleri için imzalar atıldı
Emekliye promosyon ödemeleri için imzalar atıldı

Milyonlarca meklilerin beklediği promosyon ödemeleri ile SGK ile arasında lar atıldı

Hükümet Mart ayında promosyon ödemelerinin yapılacağını söylemişti. Bugün ile SGK arasında lar atılacak. Önümüzdeki günlerde ise diğer kamu bankaları ile SGK arasında imzalar tamamlanacak. Ödemeler Mart, Nisan, Mayıs ayı arasında lerin hesaplarına yatırılmış olacak.

ÖZEL BANKALAR RAKAMI ARTTIRABİLECEK

Yapılan açıklamada özel bankaların promosyon miktarını arttırabileceği kaydedildi.

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