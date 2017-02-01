İnşaatçı ülkeye güvenip vadeyi 20 yıla çıkardı

Konutta ikinci seferberlik harekâtı bugün başlıyor. Kampanyada 60 ayda sıfır, 120 ayda % 0.45, 180 ayda % 0.74, 240 ayda % 0.79 faiz oranı ile ev sahibi olunabilecek. Toplamda 9 bankanın destek verdiği kampanya 2 ay sürecek

SEKTÖR GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da yaptığı hain darbe girişiminin konut satışlarına olan etkisini püskürtmek için seferberlik başlatan inşaat sektörünün ikinci kampanya atağı bugün başlıyor. 30 projede 15 bin konutu kapsayacak kampanyada yüzde 5 peşinat karşılığında 60 ayda sıfır, 120 ayda yüzde 0.45, 180 ayda yüzde 0.74, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile ev sahibi olunabilecek. Toplamda 9 bankanın destek verdiği kampanya 31 Mart'a kadar geçerli olacak. Şu anda piyasada en düşük faiz oranının yüzde 0.88 olduğu düşünüldüğünde, 100 bin liralık kredinin taksiti 120 ayda 1.352 liradan 1.080 liraya düşecek. 240 ayda taksit 930 lira olacak.

FAİZ YÜKÜ İNŞAATÇININ SIRTINDA

Kampanyaya Albaraka, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ile Ziraat Katılım Bankası katılıyor. Kampanya kapsamında tabir-i caizse inşaatçı gövdesini taşın altına koyarak faiz yükünü üstlenirken, toplantıya katılan 9 bankanın yetkilileri de vade riski alarak fedakârlık yaptıklarını savundu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "Bu yıl da yüklenicilerle sürekli toplantılar yaptık. 'Yeni bir kampanya daha yapmamız gerekiyor' dedik. Avrupa'da mortgage kredileri 20-30 yıla varan vadelerle veriliyor. Ülkemizde neden yapılmıyor diyerek yola çıktık. 'Bu fedakârlıksa biz de Emlak Konut, yükleniciler ve bankalarımızla bir fedakârlık yaparız' dedik. Birlikte yeni bir kampanya yaptık. Ülke ekonomisine her daim güveniyoruz. Türkiye'nin geleceğine ve ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak yeni bir tarihi kampanyaya daha imza atıyoruz" diye konuştu.

HERKESE HİTAP EDİYOR

Kampanyaya dahil olan projelerin metrekare fiyatlarının 2 bin 700 liradan başladığını ifade eden Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Tüketici ufak bir hesap yaptığında sağlanan olanakla birlikte kendisinin yüzde 20 gibi uyguna aldığını görecek. Bugün en düşük metrekare fiyatı İstanbul'da 2 bin 500 lira. Hemen hemen tüm gelir gruplarına hitap eden konutlarımız mevcut. Kampanyamız tüm gelir gruplarına hitap ediyor."



ZAMMA İZİN VERMEYECEĞİZ

Kampanyaya dahil olan projelerde zam yapılıp yapılmayacağına dair bir soru üzerine Murat Kurum, "Kampanyayı laf olsun diye yapmıyoruz. Kimsenin zam yapmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Kurum, kampanyaya dahil olan projelerin İstanbul'un yanı sıra Ankara, Konya, Denizli, Nevşehir, Niğde gibi illerde de bulunduğunu kaydederek, projelerdeki konutların yüzde 20'sinin kampanyaya dahil olacağını bildirdi.



2.5 MİLYAR CİRO BEKLİYORUZ

Murat Kurum, 2016'da düzenlenen kampanyada bir ayda toplam 2 bin 547 adet bağımsız bölüm satışından 1 milyar 960 milyon liralık satış değerine ulaştıklarını hatırlatarak, "Bu yıl düzenlenen kampanyadan 2-2.5 milyar lira ciro geleceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



HANGİ PROJELER KATILDI?

"Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasına katılan Emlak Konut GYO projeleri şöyle:

Adım İstanbul

Avrupa Konutları Başakşehir

Avrupark,

Emlak Konut Başakşehir Evleri

Başkent Emlak Konutları,

Batışehir

Büyükyalı İstanbul

Ebruli Ispartakule

Esenler Emlak Konutları,

Evora Denizli,

Evvel İstanbul

Gebze Emlak Konutları 3. Etap

Göl Panoroma Evleri

İstmarina

Karat 34

Karat Ofis Bakırköy

Koordinat Çayyolu

Körfezkent 4

Köy Zekeriyaköy

Maslak 1453

Park Mavera 2

Metropol İstanbul

Nevşehir Emlak Konutları

Nidapark Kayaşehir

Nidapark Küçükyalı

Niğde Emlak Konutları

Sofa Loca

Tema Şehir Konya

Tual Adalar

Tual Bahçekent



ÖRNEK ÖDEME PLANI