iPhone satışları Apple'a tarihi rekor getirdi

Apple 2017 mali yılının ilk çeyreğine ait finans raporunu paylaştı. Alışverişin en yoğun olduğu yıl sonu dönemine denk gelen bu çeyrek, beklendiği şekilde güçlü geçti. Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın şimdiye kadarki en yüksek çeyrek gelirini elde ettiğini ve birkaç rekoru birden kırdığını kaydetti. Apple iPhone satışlarında rekor elde ederken; Apple iPhone, Servisler, Mac ve Apple Watch'ta da tüm zamanların gelir rekoru kırıldı

Cook, yatırımcılara gönderdiği mesajda, Servisler biriminden gelen gelirlerin geçen yıla göre güçlü bir büyüme gösterdiğinin altını çizdi. Bunda App Store'daki rekor seviyede müşteri aktivitesinin büyük payı olduğunu belirtti. Ayrıca gelecekte çıkacak yeni ürünlerden dolayı şimdiden heyecan duyduğunu da dile getirdi.

78.4 MİLYAR DOLAR GELİR

Apple, 78.4 milyar dolar gelir elde ederken 78 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi. Son birkaç çeyrek Apple'ın mükemmel büyümesinin duyurduğu dönemler olarak nitelendiriliyordu. On yılı aşkın zamandır gelen rekor satışlar ve gelirlerin ardından, iPhone satışlarındaki momentumun azalması şirketin de finans raporunu etkilemişti. Ayrıca iPad satışları da duraklama dönemindeydi. Apple iPhone 7'nin çıkışı sayesinde bu darboğazı aşmışa benziyor. Bu arada Cook, sonuçların açıklanmasından sonra gerçekleştirilen telekonferans oturumunda da Apple Watch'un şimdiye kadarki en iyi çeyrek yılını geçirdiğinin altını çizdi.

YÜKSEK TALEP REKORU GETİRDİ

Apple, 17.8 milyar dolar kâr açıkladı, şirketin hisse senedi başına kazancı da daha yüksek kâr marjı olan, iPhone'larının daha büyük modellerine gelen yüksek talep gelmesi sayesinde daha da yükseldi. Telekonferansta konuşan şirketin baş finans yöneticisi Luca Maestri, iPad'ler ve yeni iPad Pro ile ilgili müşteri memnuniyetinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu ürün kategorisinde de yüksek büyüme tahmininde bulundu. Ne var ki, satış rakamları bu iyimserliği yansıtmıyor. iPad için hem birim satışlar hem de satış gelirleri yıldan yıla yüzde 20 düşüş gösterdi.

GOOGLE PLAY'I İKİYE KATLADI

Dünya çapında bir milyarı aşkın iOS cihazının bulunduğu bir ortamda Apple, donanım satışlarındaki büyümeyi bu cihazlara sunulan servislerden elde edilen gelirin artışıyla destekleyebiliyor. Apple Pay, iCloud depolama alanı, Apple Music ve App Store satışlarının içinde yer aldığı Servisler birimi, Apple'ın bu mali çeyrekte en hızlı büyüyen segmenti oldu. Geçen yılına aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 7.17 milyar dolarlık satışa ulaşıldı. Cook, Apple'ın önümüdeki dört yıl içinde servis gelirlerini çift haneli rakamlara çıkarmayı planladığının altını çizdi. Maestri de Apple'ın App Store'unun 2016'da Google Play Store gelirlerini ikiye katladığını vurguladı.

200 MİLYAR DOLARDAN FAZLA NAKİT

Apple'ın ABD dışında 200 milyar dolardan fazla nakiti olduğu belirtiliyor. Cook, bu yıl ABD'de gerçekleştirilecek vergi reformuyla ilgili iyimserliğinim ortaya koydu, bunun Apple'a daha fazla parayı ülkesine geri getirme fırsatı verebileceğini kaydetti. Orijinal içerik üretimi işi hakkında da giderek daha fazlasını öğrendiklerini işaret eden Cook, bir şekilde söz konusu tüm nakiti bir şekilde değerlendireceklerinin işaretini verdi.