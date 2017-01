Milli uçağa süper garanti

Milli Muharip Uçak Projesi’nde İngilizler Türk mühendislerine yol arkadaşlığı yapacak. Proje için TAI ve BAE Systems’e devlet güvencesi verilecek. Uçağın motoruna da Rolls-Royce talip

Türkiye ve İngiltere arasındaki ortaklığı daha da güçlendirecek olan Milli Muharip Uçak Projesi (TF-X) için TAI ve BAE Systems'e devlet güvencesi veriliyor. Ankara ve Londra, her şartta projenin arkasında durarak TF-X'in 2023 yılında havada olması için hiçbir aksamaya veya olumsuzluğa izin vermeyecek. İngiltere'nin yeni Başbakanı Theresa May'in Ankara ziyareti sırasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) ile dünyanın en büyük savunma firmalarından BAE Systems arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında yer alan Milli Muharip Uçak (TF-X) projesine startı da vermiş oldu.



ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK

TF-X projesi, 2023 yılından sonra hem F-16 savaş uçaklarının yerini alacak şekilde hem de yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin açığını kapatacak şekilde geliştiriliyor. Kavramsal tasarım çalışmaları 2013'te tamamlanan projenin, ön tasarım aşaması için geçen yıl ağustosta sözleşme imzalandı. Bu aşamadan sonra İngilizlerin dünya devi savunma firması BAE Systems ile çalışılmaya başlandı. Son anlaşma ile BAE Systems'ın projedeki rolü de netleşti.







TEKNOLOJİ DESTEĞİ VERECEK

TF-X'in hayata geçirilmesinde İngilizler Türk mühendislerine yol arkadaşlığı yapacak. Muharip uçağın hayata geçirilmesinde BAE Systems teknolojik destek sunacak, tasarımında ve geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Bir yandan da Türk mühendislerine teknoloji transferi de sağlanacak. Türkiye, milli muharip uçağının tasarım ve motor çalışmalarını 4 yıl içinde tamamlamayı istiyor. İngilizlerle imzalanan son anlaşma, projeye 'devletten devlete süper garanti' de sağlıyor. Her iki ülke, proje tamamlanana kadar güçlü şekilde TAI ve BAE Systems'ın arkasında duracak. Her türlü iç hukukun üstünde tutulacak bu projede, devletler arası anlaşmalara göre teminat verilerek hareket edilecek. Bu kapsamda, Akkuyu Nükleer Projesi'nde olduğu gibi Meclis'te teminat altına alınması bile gündeme gelebilecek.



AB SONRASI İLK ORTAK TÜRKİYE

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, TF-X projesinde Türkiye ve İngiltere'nin teknolojilerini bir araya getireceklerini söylemişti. Avam Kamarası'ndaki konuşması sırasında bu projenin AB sonrası İngiltere'nin dünya ile ekonomik işbirliğine başlayacağının bir işareti olduğunu söyleyen Fallon, anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtmişti. Ankara AB'den çıkma kararı alan İngilizlerin yeni dönemde Türkiye'yi güçlü bir ortak olarak gördüğünü düşünüyor.



MOTORUNA ROLLS -ROY CE TALİ P

Yeni nesil savaş uçağı için şu an 3 farklı tasarım üzerinde çalışılıyor. Rolls-Royce firması muharip uçağın motoru konusunda Ankara ile temas halinde. Anlaşma sağlanırsa, Ankara-Londra arasındaki stratejik işbirliği daha da güçlenecek.