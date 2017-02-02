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yönetiminde değişiklik

DHA
  • Giriş Tarihi: 2.2.2017 10:54 Güncelleme Tarihi: 2.2.2017 11:04
Boydak Holding yönetiminde değişiklik
Boydak Holding yönetiminde değişiklik

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () tarafından yönetilen ’de yeni görevlendirmeler yapıldı

'de bir süredir beklenen yönetim kurulundaki görev değişiklikleri yapıldı. Holdingin internet sitesinde de yönetimde yapılan değişiklikler yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında önce atanan ve daha sonra tarafından yönetilen Holding'de Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şener ile Holdingin CEO'su Ertunç Laçinel de görevlerinin başında kaldı.

GÖREVLERİ SONA ERDİ

Holdingin Yönetim Kurulunda ise Taner Yalçın dışında diğer isimler değişti. Buna göre Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Güzeldülger, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Güney, Serkan Ertürk ve Ramazan Erikli'nin görevleri sona erdi.

Bu isimlerin yerine yönetim kurulu başkan vekilliğine Muhiddin Gülal, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Doğuş Bektaş, Recep Kılınç ve Resul Memiş getirildi.

Boydak yönetimine getirilen isimlerden Gülal'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

BÜNYESİNDE 34 ŞİRKET VAR

Bünyesindeki 34 şirket ile 7 ayrı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding'in çalışan sayısı 11 bin 500 olarak kayıtlara girdi.

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