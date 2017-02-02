Deutsche Bank beklentinin üzerinde zarar etti

Deutsche Bank'ın 4. çeyrek net zararı 1.32 milyar euro seviyesindeki medyan analist beklentisinin üzerinde 1.89 milyar euro seviyesinde gerçekleşti

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.12 milyar euro zarar eden Deutsche Bank'ın 4. çeyrek karına ilişkin Bloomberg'in derlediği ankete katılan 13 analistin ortalama beklentisi bankanın 1.32 milyar euro zarar edeceği yönündeydi.

Deutsche Bank CEO'su karlılığı artırman ve sermayeyi güçlendirmek adına çalışanların bonuslarında indirime giderken binlerce çalışanı işten çıkarıyor. Frankfurt merkezli banka geçtiğimiz iki ayda ABD'deki mortgage menkul kıymetlerinin satışıyla ilişkili soruşturma kapsamında uzlaşma bedeli olarak ve Rusya'daki işlerinde uyumsuzluk nedeniyle yaklaşık 8 milyar dolar ödeme yapmaya razı oldu.

Deutsche Bank hisse senetleri için "tut" tavsiyesinde bulunan Landesbank Baden-Wurttemberg analisti Ingo Frommen, "Cryan, Deutsche Bank'ın hukuki giderleriyle ilgili ilerleme kaydetme sözünü tutuyor. Deutsche Bank'ın hala sermaye açığı var, ve beklenmedik olaylar hala banka için büyük problemler haline gelebilir" dedi.

Sabit getirili menkul kıymet işlemlerindeki artış banka hisselerinde ralliye neden oldu. ABD'nin en büyük 5 yatırım bankasının toplam borç araçları işlemleri gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 43 arttı.

Deutsche Bank hisse senetleri Eylül'deki rekor düşük seviyenin neredeyse iki katına yükseldi.