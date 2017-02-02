Fonların yeni adresi İstanbul

İstanbul’un dev fonlara ev sahipliği yapacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli “Çalkantılar sıyrıkla atlatıldı, riskler fırsata dönüşüyor” dedi

Hükümet, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyada kendine güvenli liman arayan milyarlarca doları İstanbul'a çekecek yatırımlara hız verdi. İstanbul Finans Merkezi (İFM) çalışmalarının hızlandırılması için kurulan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık yapan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İstanbul, Körfez fonlarına ev sahipliği yapacak. Rekabetçi avantajlarla daha fazla yatırım, fon çekecek. İstanbul 25 küresel finans merkezi içinde yer alacak. Sermayenin güveneceği en önemli merkez İstanbul olacak" dedi. Türkiye ekonomisinin son 15 yılda muazzam bir büyüme performansı gösterdiğini belirten Canikli, "Türkiye ekonomisi çalkantıları küçük sıyırıklarla atlattı. Küresel piyasalarda büyük bir dönüşüm var, riskler fırsata dönüşüyor" diye konuştu.



EKONOMİ BÜYÜDÜ

Canikli sözlerine şöyle devam etti: "Küresel piyasalar büyük bir dönüşüm sürecine girdi. İstanbul'un finans merkezi yapısıyla ortaya çıkması büyük önem taşıyor. Borsa İstanbul teknolojik altyapısını NASDAQ desteği ile yeniliyor. İstanbul'un Moskova, Varşova, Kahire ve Dubai gibi merkezlerdeki yatırımcılar ile finans kurumlarını buluşturma potansiyeli çok yüksek. Asya ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle arasındaki az saat farkı, Londra, Frankfurt, Paris gibi merkezlere fiziki yakınlığı ve yakın saat diliminde bulunması, İstanbul'da şube açmayı planlayan finans kurumları için büyük bir kolaylık sağlıyor. Dünya borsaları ile birlikte çalışmayı kolaylaştırıyor."



2017 REFORM YILI OLACAK

Bu yıl önemli reformların hayata geçirileceğine vurgu yapan Canikli, "BES bu yıl hayata geçirildi. Türkiye Varlık Fonu'nun da faaliyete başlaması ile başta menkul kıymetleştirme olmak üzere, piyasamıza ciddi bir destek gelecek ve eksikliği çekilen kurumsal yatırımcı tabanına önemli ve büyük bir oyuncu dâhil edilmiş olacak" diye konuştu.