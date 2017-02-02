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Hızlı Tren 'ye yayılıyor!

  • Giriş Tarihi: 2.2.2017 09:46 Güncelleme Tarihi: 2.2.2017 17:52
Hızlı Tren Türkiye'ye yayılıyor!
Hızlı Tren Türkiye'ye yayılıyor!

’nin, Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci () işletmecisi konumuna geldiğini belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Edirne’den Kars'a kadar YHT ile ulaşım hedeflediklerini söyledi. İşte o iller ve projeler...

Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul hattının Pendik'e kadar hizmette olduğunu hatırlatan Bakan Arslan, "Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul çalışıyor. Ankara-Sivas YHT hattında inşaatına başlamadığımız kısım yok. Üst yapısı için ihale süreçlerini başlattık. Hedef, 2018 sonunda İstanbul'dan Sivas'a Ankara üzerinden kesintisiz ulaşım" dedi.

ANKARA-İZMİR İNŞA HALİNDE

Arslan, 'nin 3 büyük şehrinden ikisini buluşturacak Ankara-İzmir YHT Projesi'nde de inşaat ihalesi yapılmayan kesim kalmadığını belirterek, 2019'da Ankara-İzmir YHT hattını da tamamlamak istediklerini dile getirdi. YHT projelerinin yanı sıra Hızlı Tren projelerinin de sürdüğüne işaret eden Bakan Arslan, Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde, Konya-Karaman ile Adana-Gaziantep arasında inşaat çalışmalarının devam ettiğini, Konya-Karaman hattını yıl sonuna kadar hizmete almayı öngördüklerini söyledi. Arslan, ihale süreci devam eden Sivas-Erzincan hızlı tren projesinin birinci kısmı olan Sivas-Zara hattının ihale sürecinin sürdüğünü, Yerköy'den Kayseri'ye çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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