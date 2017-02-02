İkramiye 3 bin 400 TL

Memur emeklilerine ek ikramiye için başvurular alınıyor. SGK ‘1 yılı geçirmeyin’ uyarısı yaparken, ödenecek tutarlar da belli oldu. Yıllık 3 bin 400 liraya varan ödemeler yapılacak

408 bin memur emeklisi ek ikramiyelerine kavuşuyor. 30 yılın üzerinde hizmetle emekli olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. Başvurular başladı. SGK, ödemelerde, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin 27 Ocak 2017'yi takiben 1 yıl içerisindeki başvurularının esas alınacağını belirterek, "Bu sürede başvuru yapılmaması halinde ödeme yapılmayacaktır" uyarısı yaptı.



ÖDEME 3 AY İÇİNDE

Ödenecek ikramiyenin, kapsama giren kişilerin görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacaktır. Emekli ikramiyesinin 7 bin 500 lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecektir. 7 bin 500 liranın üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir." SGK, ödeme tutarlarına ilişkin bir örnek tablo da yayımladı. Tabloda, emekli olunan tarihe ve ek göstergeye göre her yıl için ödenecek en yüksek ikramiye tutarlarına yer verildi. Buna göre; yıllık en yüksek ikramiye tutarı 3 bin 407 lira 42 kuruş olacak.



KAYNAK: TAKVİM