Türkiye Trump’tan daha az etkilenir

HSBC Ekonomisti Douglas Lippoldt, Trump’ın açtığı ticaret savaşlarından Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerin daha az etkileneceğini belirterek, “Çünkü bu ülkeler daha dinamik ve genç bir nüfusa sahip” dedi

Çin ve Meksika'nın ana gündem maddesi olduğu ticaret savaşlarında Türkiye ve Brezilya gibi diğer gelişmekte olan ülkelerden çok bahseden yok. Geçtiğimiz gün 'ticarette yeni dönem' temalı bir basın toplantısı ile ABD'nin yeni başkanı Donald Trump sonrasını değerlendiren HSBC'nin Küresel Araştırmalar Kıdemli Ticaret Ekonomisti Douglas Lippoldt, gelişmiş ülkelerde etkinin daha fazla olacağını söyledi. Lippoldt, "Gelişmekte olan ülkelerde de bir etkilenme olacak ancak Türkiye ve Brezilya gibi ekonomiler göreceli olarak daha genç ve aynı zamanda teknolojiye daha hızlı bir geçiş yapma şansına sahip. Daha dinamik bir yapıları var" dedi. Trump politikalarının gelişmekte olan ülkelerin de kapılarını çalacağını belirten Lippoldt, "Çünkü bu ülkeler de küresel pazarda pastadan büyük pay almak istiyor" diye konuştu.



?GRUPLAR OLUŞMAK ZORUNDA

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) gibi birliklerin iptalinin sonrasında yeni bir döneme girilebileceğinin de altını çizen Lippoldt, "Bir Boeing Dreamliner için onlarca ülkede 130 farklı yerden parça gidiyor. Bu tedarikçilerin gruplaşmasını ve işbirliği yapmasını görebiliriz" dedi.



% 1'LİK AÇILMA % 1 ZENGİNLEŞTİRİYOR

HSBC Grubu Dış Ticaret ve Faktoring Başkanı Natalie Blyth ise ülkelerin dışarı açılmasındaki yüzde 1'lik bir artışın kişi başı GSYİH'de yüzde 1'lik bir yükselişi beraberinde getirdiğini belirterek, "Ticareti artırınca gelirinizi de artıyorsunuz" dedi. Küreselleşmenin serbest ticareti geliştirdiğini ancak servetin dağıtımı konusunda problemler olduğunu belirten Blyth, daha 'duyarlı' ve daha 'sorumlu' davranılması gerektiğini vurguladı. Şirketlerin yeni döneme adapte olmaları gerektiğini de söyleyen Blyth, bir re-export döngüsüne girilebileceğini belirtti.