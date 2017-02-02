Yükseliş dönemi ocakta başladı

Saldırılara rağmen 2016’da dimdik durmayı başaran Türkiye ekonomisi bu yıla hızlı başladı. İhracat ocakta yüzde 15 artarken, Borsa İstanbul 3 yılın yükseliş rekorunu kırdı. İmalat sanayisi endeksi de yükseldi

1. İHRACATTA 49 AYIN EN YÜKSEK ARTIŞI YAKALANDI

2016 yılında tarihinin en büyük ekonomik ve finansal saldırılarına maruz kalmasına rağmen, ekonomisi 9 ayda yüzde 2.2 büyüyen, ihracattaki kaybı ise, paritedeki düşüşe de direnerek yüzde 1.1'de kalan Türkiye, 2017'ye hızlı bir giriş yaptı. Dün açıklanan veriler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide hücuma geçmeliyiz" açıklamasının ekonominin aktörleri tarafından karşılık bulduğunu gösterdi. Ocak ayında ihracat 49 ayın en yüksek artışını sergilerken, Borsa İstanbul dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası oldu. İmalat Sanayisi Endeksi yükselirken, kara listede bulunan tüketici ve şirketleri rahatlatacak sicil affının yol haritası belli oldu,



8.9 milyon ton ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Çerkezköy'deki Hema Endüstri Tesisleri'nde dün açıklanan verilere göre, ihracat ocak ayında yüzde 15 ile 49 ayın artış rekorunu kırarak 10.5 milyar doları aştı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 1.8 yükselerek 143.6 milyar dolara ulaştı. Miktar bazında ihracat, ocakta yüzde 21.2 artarak 8.9 milyon ton oldu.



Hedefler tutturulacak

Yıla rekorla başlandığının mesajını veren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biz 2017'yi Atılım Yılı ilan ederken bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük" dedi. Büyükekşi, not indirimlerine rağmen Türkiye'nin yatırım almaya devam edeceğini, Merkez Bankası'nın hamleleri ile kurda da istikrarlı bir ortam sağlanacağını söyledi.



Rusya'ya ilk artış

Ocak ayında en fazla ihracat Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD'ye yapıldı. En dikkat çekici gelişme ise Rusya'ya ihracatın yüzde 57, Irak'a ihracatın yüzde 42.4 artması oldu. Rusya'ya 2015'te yaşanan uçak krizinden sonra ilk defa ihracatta artış yaşanırken, 54 milyon dolarlık artışın 27 milyon doları yaş sebze-meyve sektöründen geldi. Irak'a da ihracat 186 milyon dolar artış kaydederken, bunda 57 milyon dolarla mücevher sektörü ile 22 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü etkili oldu.



2. ÜÇ HAFTADA 560 MİLYON $'LIK YABANCI GİRİŞİ

Borsa İstanbul yükselişte dünya ikincisi

2016 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 8.9 yükselen Borsa İstanbul (BIST), bu yıla da hızlı başladı. Borsa İstanbul ocak ayında yüzde 10.4 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Son üç yılın da en iyi aylık performansını sergiledi. Ocakta en fazla artış yüzde 12.7 ile Arjantin Borsası'nda gerçekleşti. Yeni yılın ilk üç haftasında 560 milyon dolarlık yabancı yatırımcı girişi olan Borsa İstanbul'da endeks 86 bin puanı geçerek 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Yeni hedef 90 bin puan

Türkiye için negatif beklentilerin sonlandığını ve pozitif ayrışmanın başladığını belirten analistler, endeksin 90 bin puan seviyesinin üzerini test etmesinin sürpriz olmayacağını kaydetti. 10 yıllık tahvillerin faizi de yüzde 10.95 ile 2.5 ayın en düşük seviyesine indi.



3. PMI 48.7'YE YÜKSELDİ

Ekonomide bir iyi haber de sanayi cephesinden geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 47.7'den 48.7'ye yükseldi. Endeksin ocak ayındaki düzeyini büyük ölçüde mevsimsel etkilerden arındırılmış üretim ve yeni siparişler endeksleri belirledi.



4. KARA LİSTE'DEN ÇIKIŞ

Kamuoyunda "sicil affı" olarak bilinen düzenleme ile karşılıksız çek, protestolu senet, gecikmiş kredi kartı ve diğer kredi borçlarını 6 ay içinde ödeyenler veya yapılandıranlar için Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler en geç 27 Temmuz 2017'ye kadar ödeme yapacak.