Hükümetin dev yatırım teşvikleri ve güçlü iç pazar, yabancı yatırımcıyı cezbetmeye devam ediyor. Devlet tahvilleri ve hisse senetlerine gösterilen ilgiyle Borsa İstanbul 87 bin 675 puanı gördü. Şimdi ilk hedef 90 bin...

Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) oluşturduğu küresel dalgalanma ve kur yükselişlerine karşın yabancı yatırımcı, 'güvenli liman'gördüğü Türkiye'de yatırıma devam etti. Yabancılar, özellikle devlet borçlanma ve hisse senetlerine yönelirken, Borsa İstanbul dün 87 bin 675 puanı gördü. Yurt dışı yatırımcılar açısından Türkiye'nin cazip bir ülke olduğunu söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Özellikle son iki üç haftada 452 milyon dolar seviyesinde borsaya net girişin olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu. AK Parti hükümetleri döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gelir açısından nispeten göreceli olarak daha geri konumdaki illere yönelik başarılı programlar uygulandığına dikkati çeken Elvan, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı'nın Türkiye'de ilk kez uygulanan yeni bir yaklaşım olduğunu söyledi. Söz konusu programın arsa tahsisi, bina yapımı, makine teçhizat alımı, işletme sermayesi, üretim gibi tüm süreçleri kapsayan bir destek mekanizması olduğunu vurgulayan Elvan, "Bu, bir yatırımcının işin başında hangi tür destekler alacağını bileceği, resmi bir bütün olarak göreceği bir program" dedi.

Borsada ilk hedef 90 bin!

112 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Elvan, Cazibe Merkezleri Programı için kasım ve aralıkta firmalardan ön taleplerin alındığını, geçen haftadan itibaren firmaların resmi taleplerinin başladığını anımsatarak, "23 ilin tamamı destekten yararlanmak istiyor. 20 milyar liralık bir ön talep oldu. 112 bin kişilik istihdam sağlanacağını görüyoruz" diye konuştu. Yatırımcıların, başvurularını programın yürütülmesinden doğrudan sorumlu olan Kalkınma Bankasına yapabileceğini dile getiren Elvan, Kalkınma Bankasında özel bir ofis oluşturduklarını ve yatırımcıların buradan bilgi alabileceğini ifade etti.

DESTEK OFİSLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan, her ilde kalkınma ajanslarına bağlı yatırım destek ofisleri bulunduğuna dikkati çeken Elvan, buralara yapılan başvuruların da Kalkınma Bankasına aktarılacağını bildirdi. Elvan, program için bir ay süre içinde taleplerin alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Yatırımcıya 'her nereye istersen oraya yatırım yap' demiyoruz. Hangi ile ne tür yatırımlar için başvuru yapıldığına bakacağız. Programı başlatmadan önce bu illerde yaptığımız çok kapsamlı çalışmalar vardı. Bu illerimizin rekabet gücü nedir, zayıf yönleri nelerdir, hangi sektörde bu ilimiz ihtisaslaşabilir, bunları belirledik. Yatırımcıların yaptığı başvurular değerlendirilecek. Amacımız bir küme oluşturmak, her ilin belirli bir alanda uzmanlaşmasını sağlamak. Aksi takdirde geçmiş deneyimlere bakıldığında bu işletmecilerin sürdürülebilir bir işletme yapısına sahip olamadıklarını görüyoruz."

BORSAYA 452 MİLYON DOLAR YATIRIM

Son birkaç hafta içinde yurt dışı yatırımcıların Türkiye'ye bakış açılarında olumluya doğru gidişatın olduğunu gördüklerini vurgulayan Bakan Lütfi Elvan, "Yurt dışı yatırımcıları açısından Türkiye halen cazip bir ülke" dedi. Elvan, yabancı yatırımcıların son birkaç hafta içinde hisse senedine doğru yöneldiklerinin görüldüğünü belirterek, "Son iki üç haftada 452 milyon dolar civarında net girişin olduğunu görüyoruz, borsaya. Zaten bu eğilim dünyada da var. Devlet borçlanma senetlerinden, hisse senedine doğru yönelme söz konusu ama Türkiye olarak biz önümüze bakıyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bundan sonra ne yapacağımızı da biliyoruz, kendi işimize bakacağız. Türkiye, özellikle son aylarda yaşanan tüketim ve yatırımdaki ertelemeyi, 2017'den itibaren tekrar tüketim ve yatırım itibarıyla ülkenin önü açılacaktır ve yatırımcılar için de cazip bir ülke olmaya devam edecektir" görüşüne yer verdi.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ FİRMALARI DA VAR

Başvurular arasında büyük firmalar bulunduğuna dikkati çeken Bakan Elvan, programa oldukça büyük ilgi gösterildiğini, özellikle Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da Türkiye'de önemli yer edinmiş güçlü firmaların da başvuruda bulunduğunu kaydetti. Elvan, özellikle imalat sanayinde deneyim sahibi işletme ve firmalara öncelik vereceklerini vurgulayarak, "Bu konuda tecrübesi olmayanlara öncelik vermeyeceğimizi net olarak ifade etmek istiyorum. Bu program bu yaklaşımla başarılı olacaktır. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde imalat sanayinde güçlü bir sanayi altyapısını oluşacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.