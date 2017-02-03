Turist sayısını 8 milyon artırmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçiler için ‘Komşunu al gel’ kampanyası başlattıklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında jeopolitik risklerin etkisiyle kan kaybı yaşayan turizmde yeni bir atılım dönemi başlatmayı ve ilk etapta turist sayısını 8 milyon artırmayı hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde turizm sektör temsilcileriyle buluşan Erdoğan, turizmin Türkiye için stratejik bir sektör olduğunu belirterek, son 14 yılda sektörün gösterdiği gelişmeyle ülkenin büyümesinin paralel gerçekleştiğini ifade etti.



SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ

Turizm sektöründe yeni stratejiler geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bizzat kendisinin himayesinde sektörle işbirliği içinde bir kampanya başlattığını açıkladı. Halen yurtdışında yaşayan 5 milyon Türk vatandaşının bulunduğunu aktaran Erdoğan, dünyanın neresine giderse gitsin hiçbir vatandaşın, Türkiye ile bağını koparmadığını vurguladı. Erdoğan, şunları anlattı: "Biz, yurtdışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Bunun için yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı sıla-i rahim ziyaretine ilave olarak aileleriyle birlikte ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen, akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız, izinlerinden en azından bir haftasını da turizme ayırmalıdır. Tabii vatandaşlarımızdan yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. İşte bu sebeple yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak 'Komşunu Al Gel Kampanyası'nı başlatıyoruz."



İŞİN DE TATİLİN DE BURADA

Yurtdışında Türk vatandaşlarca yılda 50 binden fazla düğün yapıldığını belirten Erdoğan, "Bu düğünleri mümkün olduğu kadar ülkemizde yapmalıyız" ifadesini kullandı. Türkiye'de çalışan yabancılara da çağrıda bulunan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Onlara da 'İşin de burada, tatilin de burada.' diyorum. Bakanlığımız, sektörle işbirliği yaparak, ülkemizdeki 50 bin yabancı sermayeli şirkette çalışanlar için yeni ve çok cazip imkânlar sunuyor."







TURİZM 2016'DA FRENE BASTI

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dünyanın global terör tehdidi altında, zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu küresel sorunun yansımaları, ülkemizde de görülüyor. Turizm sektörünün 2016'da geçirdiği zor zamanları atlatabilmesi için gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi. Bakan Avcı, 'Komşunu al gel' kampanyasını başta Avrupa olmak üzere dünyanın pekçok ülkesinde anlatacaklarını kaydetti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, YCDC Yönetim Kurulu Üyeleri'ni Külliye'de kabul etti.



SEKTÖRE CİDDİ MOTİVASYON SAĞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışındaki vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Komşunu Al Gel Kampanyası" başlatması ve bunu himayesi altına alması turizm sektöründe heyecanla karşılandı. TÜRSAB Gelen Sekreteri Çetin Gürcün, 2016'da gelen 31 milyon 365 bin ziyaretçinin 6 milyon 99 bininin yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı olduğunu ifade etti. 2016 verilerine göre yabancı ziyaretçilerin ortalama 633 dolar, Türk vatandaşlarının 978 dolar harcadığını hatırlatan Gürcün, "Gurbetçiler Türkiye'de tatillerini artırdıkça turizm gelirlene de pozitif katkı sağlayacak" dedi. TÜROB Başkanı Timur Bayındır da "Yurtdışındaki Türklerin turizm açısından önemli bir potansiyeli bulunuyor. Sektör olarak bu konuda gerçekleştirilecek her türlü uygulamaya destek olacağız" diye konuştu. TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise Cumhurbaşkanı'nın böyle bir kampanyayı başlatmasının sektöre ciddi bir motivasyon sağladığını vurguladı. Avrupa'dan Türkiye'ye turist getiren Diana Travel'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Tonbul da, "Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yabancıları ülkelerini anlatmaları doğalarında var. Ancak Cumhurbaşkanımızın çağrısının ardından bunu görev edineceklerdir. Türk vatandaşlarımız yabancı komşularını ikna etmek konusunda daha da güçlü çalışacaklar" ifadelerini kullandı.