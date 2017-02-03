Macaristan’a Türk Akımı’ndan gaz

Putin, Macaristan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattından da doğalgaz alabileceğini söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vladimir Putin, Budapeşte'deki görüşmelerde hem Güney Akım Boru Hattı hem de Kuzey Akım-2 Doğalgaz Boru Hattı'nın gündeme geldiğini belirterek, "Macaristan, teknik olarak ister Kuzey Akım-2 hattından doğalgaz alabilir, ister Türk Akımı doğalgaz boru hattından doğalgaz alabilir. Biz siyasi olarak Ukrayna üzerinden gelmemesi konusunda bir hedef çizmiyoruz. Eğer ekonomik olarak uygun ve güvenilir olursa bunun bir kısmını Ukrayna üzerinden de yapabiliriz. Tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Kesin olarak şunu söyleyebilirim, Rus gazı yüzde 100 Macar pazarına gelecektir" diye konuştu. Rus gazının Macaristan'a ulaşmasının hayati önem taşıdığına işaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, "Rusya Devlet Başkanı'nın söz verdiği ve aramızda vardığımız anlaşmaya göre ne olursa olsun Macaristan ihtiyaç duyduğu doğalgazı ve petrolü alacak. Türk Akımı'nın Orta Avrupa tarafına doğru inşa edilmesi bizim için önemli ve bu fırsat tanındığı takdirde bu projede memnuniyetle yer almak isteriz" dedi.