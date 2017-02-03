Sabiha Gökçen Metrosu'nun açılış tarihi belli oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kurtköy arasında hizmet verecek 6 kilometrelik metro hattı Kadıköy ve Üsküdar'dan başlayan metro hatlarını birbirine entegre edecek. 3 duraklı yeni metro hattı, 2020 yılında hizmete girecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde duyurulan proje tanıtım dosyasında proje bedeli 760 milyon TL olarak belirlendi.

Sabiha Gökçen - Kurtköy Metro Hattı 6 km uzunluğunda, 3 duraklı kısa bir hat. Ancak bu hat, kuzeyde Üsküdar –Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattının devamı olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli-Kurtköy hattı ile güneydeki Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hatlarını birbirine entegre edecek. 3 duraklı hattın istasyonları şöyle olacak: "Teknopark İstasyonu, Yenişehir İstasyonu, Kurtköy İstasyonu".

2018 yılı başında başlaması planlanan hattın yapımı yaklaşık 2,5 yıl sürecek.