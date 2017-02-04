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e 0 faizli açılacak

SEDA TABAK
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017
Belediyelere 0 faizli kredi açılacak
Belediyelere 0 faizli kredi açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, in finansman sorunu için "Sıfır faizli açacağız. Para temin edip faizlerini karşılayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı , '2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda kentsel dönüşümün hızlanacağı mesajı verdi. "Okun yaydan çıkması öncesi yaşadığı gerginlik durumundayız" diyen Özhaseki, yıllık 500 bin konut dönüştürme hedefi koyduklarını, bunun yarısının İstanbul'da olacağını söyledi. Bunun için in finansman sorununu çözeceklerini anlatan Özhaseki, "Sıfır faizli açacağız. Para temin edip faizlerini karşılayacağız" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşüm kapsamında 530 bin konut dönüştürdüklerini belirten Özhaseki, "Fikirtepe'de 15 adada 10 bin 269 bağımsız bölümü dönüştüreceğiz. Bu dönüşüm 18 milyar dolarlık iş hacmine sahip" dedi.

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