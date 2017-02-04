Belediyelere 0 faizli kredi açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, belediyelerin finansman sorunu için "Sıfır faizli kredi açacağız. Para temin edip faizlerini karşılayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, '2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda kentsel dönüşümün hızlanacağı mesajı verdi. "Okun yaydan çıkması öncesi yaşadığı gerginlik durumundayız" diyen Özhaseki, yıllık 500 bin konut dönüştürme hedefi koyduklarını, bunun yarısının İstanbul'da olacağını söyledi. Bunun için belediyelerin finansman sorununu çözeceklerini anlatan Özhaseki, "Sıfır faizli kredi açacağız. Para temin edip faizlerini karşılayacağız" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşüm kapsamında 530 bin konut dönüştürdüklerini belirten Özhaseki, "Fikirtepe'de 15 adada 10 bin 269 bağımsız bölümü dönüştüreceğiz. Bu dönüşüm 18 milyar dolarlık iş hacmine sahip" dedi.