Fiyatlar en az % 10 düşecek

Mobilyada KDV yüzde 8’e indirilirken, beyaz eşya ve bazı küçük ev aletlerinde ÖTV sıfıra düşürüldü. Bu hamleyle satışların yüzde 30 artıp fiyatların da yüzde 10 gerilemesi bekleniyor

Hükümet, ekonomide son çeyrekte başlayan toparlanmayı hızlandırmak için attığı adımlara bir yenisini ekledi. Resmi Gazete'de dün yayımlanan 9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşyada yüzde 6.7 olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nisan sonuna kadar sıfırlandı. Buna göre klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine ÖTV uygulanmayacak. Mobilya tarafında ise döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalar ile plastik maddeden yapılan mobilyaların yüzde 18 olan KDV'si 30 Nisan'a kadar yüzde 8'e çekildi.



İSTİHDAM ARTACAK

Hükümetin iç talebi canlandırarak üretimi artırmayı hedefleyen bu hamlesi, özellikle beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde yüzde 25-30 arasında büyüme sağlayacak. Kararın etkisiyle fiyatların beyaz eşya sektöründe yüzde 8, mobilyada ise yüzde 10 düşmesi bekleniyor. Canlanmaya paralel olarak istihdamın da 125 bin artması öngörülüyor. Kararın etkisiyle borsada beyaz eşya ve mobilya sektörü hisseleri yüzde 5'in üstünde yükseldi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Ergün Güler iç pazardaki daralmanın önüne geçileceğini belirtirken, Mobilya Sanayicileri ve Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç ise KDV indiriminin satışları yüzde 30 artıracağını, ürün fiyatlarını ise yüzde 10 düşüreceğini söyledi.



TALEP CANLANACAK

İklimlendirme-Soğutma- Klima İmalatçıları Derneği Başkanı Taner Yönet, ertelenmiş talebin alıma döneceğini kaydederken, Züccaciyeciler Derneği Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan da, "Sektör ve tüketici açısından önemli ve sevindirici bir haber" dedi. Baymak'ın CEO'su Ender Çolak ise indirimin sezon satışlarını erkene çekeceğini ve pazarı hareketlendireceğini ifade etti.



İKİ SEKTÖRDE CİRO % 30 ARTACAK

Mobilyada karar sonrası 125 bin kişiye ek istihdam yaratılacak

Satışlar yüzde 30 artacak

Beyaz eşyada fiyatlar ortalama yüzde 8, mobilyada yüzde 10 düşecek

İndirim, sektör büyümelerini yüzde 25 yukarı çekecek



DÜĞÜN HAZIRLIĞINA DESTEK

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, beyaz eşyada fiyatlarda yüzde 7-8 düşme beklediklerini kaydetti. TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan da piyasanın hareketleneceğini belirterek, düğün hazırlığı yapan çiftlerin bunu değerlendireceğini söyledi.



Beyaz eşya ile küçük ev aletlerinden alınan yüzde 6.7 oranındaki ÖTV 30 Nisan'a kadar sıfıra çekildi

Mobilyada KDV oranı 30 Nisan'a kadar yüzde 18'den 8'e indirildi.

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak ÖTV oranı da sıfır olarak saptandı.

İç talebi canlandıracak KDV ve ÖTV indirimleri, istihdamı da artıracak