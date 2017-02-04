Sigara yasağında ikinci paket geliyor. Buna göre düz pakete geçilecek. Kafe restoran ve otel kapılarının en az 5 metre uzağında sigara içilecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2008'de başlatılan sigarayla mücadele kampanyası kapsamında kullanım oranlarının yüzde 26'lara kadar gerilediğini ve ikinci bir önlem paketi hazırladıklarını söyledi. Yeni paketin temel unsurlarını açıklayan Bakan Akdağ, şunları anlattı: "Düz pakete geçilecek ve sigara markası çok küçük olacak. Paketin kalan yüzeyin tamamı uyarılardan oluşacak. Sigara satış noktasındaki görünürlük yeniden düzenlenecek. Kaferestoran- eğlence yerlerinde sigara içmeye izin verilen, üstü ve yanları açılır-kapanır alanlar da 'kapalı alan' sayılacak ve sigara içilmesi yasaklanacak. Eğlence yerleri, kafe-restoran ve otellerde kapılardan en az 5 metre uzaklıkta sigara içilebilecek. Sarma tütünün satışına yönelik kısıtlama gelecek."

KAPATMA CEZASI VERİLECEK

Bakan Akdağ, eğlence yerlerikafe- restoran grubundaki düzenlemelerin insanların sigara içmesini zorlaştırma, rahatlarını bozma amacını taşıdığını belirterek, "Artık işletmelerin 'Cezamı öderim, sigaraya izin veririm' gibi birşey yapması mümkün olmayacak. Büyüyen cezaların devamı halinde kapatma cezası verilecek" dedi.



GIDADA BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI BAŞLIYOR

Bakan Akdağ, gıda reklamları ve şekerli gıdalarda bilinçlendirme çalışması hazırlığı içinde olduklarını kaydetti. Akdağ, "Ambalajlarda şeker uyarısının yanı sıra çocukların şekerli gıdalara ulaşımında basın aracılığıyla bilinçlendirme çalışması başlatacağız" dedi.