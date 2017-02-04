Ucuz ev fırsatı Türkiye’ye yayıldı

Konut sektöründe kredi faizlerini sıfırlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyası tüm Türkiye'ye yayılıyor. Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan GYODER'in de katılımıyla 50 binden fazla konutu kapsayan 240 ay vadeli kampanya için tüm illerdeki inşaat üreticileri sıraya girdi.

YENİ İLLER DAHİL OLUYOR

Şu anda kampanya kapsamındaki 105 proje ağırlıklı olarak İstanbul'da. Emlak Konut GYO ve GYODER üyelerinin Ankara, Denizli, Bursa, Konya, Nevşehir, Gebze'de ürettiği konut projelerinin de bir kısmı kampanyaya dahil edildi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri, Samsun, Bolu, Konya ve Gaziantep gibi illerde konut inşa eden geliştirici firmalar da kampanyaya dahil olmak için kolları sıvadı. Bu illerdeki inşaat firmaları 240 vadeyle konut satmak için bankalarla görüşmelere başladı. Söz konusu bölgelerde iş yapan firma temsilcileri, "Burada Emlak Konut tarafından hayata geçirilen konut projelerine gelen talebi ve ilgiyi görüyoruz. Biz de vatandaşı yaptığımız projelere çekmek istiyoruz. Bunun için bankalarla görüşmeye başladık" dedi. 240 ay vadeli ve düşük faizli ucuz konut sahibi olma fırsatını kaçırmamak için İstanbul'daki konut projelerine Türkiye'nin her yerinden konut alıcısı da rağbet gösteriyor. İstanbul'un yakın çevresindeki illerin yanı sıra Anadolu'daki vatandaşlar konut almak için satış ofislerine akın ediyor. Özellikle Bursa, Kocaeli, Tekirdağ'dan gelen tüketicilerin İstanbul'da ev sahibi olmak istediği belirtiliyor.



GURBETÇİDEN DE TALEP VAR

Firmaların temsilcileri, sadece Anadolu değil, özellikle Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşların da ucuz ev fırsatını kaçırmamak için harekete geçtiğini belirtiyor. Emlak Konut'un Anadolu'da hayata geçirdiği projelere de talep yağıyor.