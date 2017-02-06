Erken emeklilikte son durum ne? - Emeklilikte yaşa takılanlar için beklenen haber geldi mi?

Binlerce emekli adayı 2017'nin gelmesi ile beraber yeni yılda erken emeklilik için çalışmalar bekliyor. Tüm gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamaya çevrildi. Erken emeklilikte son durum sıkça aratılırken emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmelerine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. Peki 2017 erken emeklilikte son durum ne? Erken emeklilik var mı yasası çıktı mı? İşte tüm detaylar...

Erken emeklilik ile iş hayatına veda etmeyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emekli adayları 2017'nin gelmesi ile birlikte erken emeklilikte son durumu aratmaya başladı. Tüm gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamaya çevrildi. Erken emeklilikte yaşa takılanlar için beklenen müjde geldi mi? Erken emeklilikte son durum ne? Emekli adayları son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir. İşte tüm detaylar...



ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM 2017

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti.SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.

Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi.

8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi.

Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu.

Vatandaşlar ise en çok yeni yılla birlikte 2017'de erken emeklilik konusunda müjdeli bir haber bekliyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın sinyalini verdiği Başkanlık Sistemi için referandum sinyalide seçim öncesi vatandaşları önümüzdeki yıl için ümitlendirmeye yetti.





ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 5 FORMÜL

Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Ülkemizde çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. İşte erken emekliğin formülleri:

Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.



Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasındangeçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.



Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.



15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.



Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.

Buna göre emeklilere yönelik promosyon ödemesi konusunda SGK tarafından başlatılan protokol sürecinde anlaşma sağlayan ilk özel banka olan İş Bankası, protokol kapsamında gelir/aylık ödemelerine aracılık ettiği emekli müşterilerine 1 Mart 2017'den itibaren tek seferde ve peşin olarak promosyon ödemelerine başlayacak.

İş Bankası, 3 yıl süre ile emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden ve SGK protokolünde belirtilen koşulları sağlayan emeklilerden; aylık maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000 lira ile bin 999 lira arasında olanlara 375 lira, 2 bin liradan fazla olanlara ise 450 lira net promosyon ödemesi yapacak.

Banka, emekli maaşını taşıyacak yeni müşterilerine de promosyon ödemelerini 1 Mart 2017'den itibaren gerçekleştirecek.