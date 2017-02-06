Hükümetten flaş Varlık Fonu açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Türkiye Varlık Fonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

VERGİ DÜZENLEMELERİ

Vergisini eksiksiz ve vaktinde ödeyen yurttaşlarımız için vergilerinde yüzde 5'e varabilecek indirim yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir. Yabancılara konut satışında bir takım uygulamalar başladı, bu konuda yeni teşviklerin getirilmesi öngörülmektedir.

VARLIK FONU

Burada büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi söz konusudur. Devletin elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması savunulmaktadır. Ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir.

SAVUNMA SANAYİ FONUNUN DEVRİ

Mühim olan kamunun elinde varlık fonunun oluşturulmasıdır. Bu Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, kuvvetlenmesini sağlamak için garanti mahiyetinde olan bir fondur. Bu fonun aktarılmasının amacı, daha etkin kullanılmasını sağlamaktır.