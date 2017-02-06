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: ve fiyatlarında gerileme!

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 18:35 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 18:45
SON DAKİKA: Dolar ve Euro fiyatlarında flaş gerileme!
SON DAKİKA: Dolar ve Euro fiyatlarında flaş gerileme!

Yeni haftaya 3,6950 liradan seviyesinden başlayan akşam saatlerinde hızlı bir düşüşle 3.6792 seviyesinin altını gördü. ise 3,9820 seviyesinde haftaya başlarken, kur akşam saatlerinde ise 3,9482'ye kadar geriledi.

Serbest piyasada 3,6950 liradan, ise 3,9820 liradan haftaya başlamıştı. Dolar akşam saatlerinden itibaren yeni bir düşüşle 3.6792 seviyesinin altını gördü.

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EURO DA GERİLİYOR

Euro/TL ise 3,9820 seviyesinde haftaya başlarken, kur akşam saatlerinde ise 3,9482'ye kadar geriledi.

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