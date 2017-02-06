THY, Halkbank ve Türk Telekom'un hisseleri Varlık Fonu'na devredildi!

Türkiye Varlık Fonu'na devirler devam ediyor. Özelleştirme Yüksek Kurulu bugün, THY'nin yüzde 49,12, Halkbank'ın yüzde 51,11 ve Türk Telekom'un yüzde 6,68 hissesinin Varlık Fonu'na devrine karar verdi

Dün gün fona devrolan BİST, BOTAŞ, Ziraat Bankası'nın ardından bugün de Türk Hava Yolları ve Halkbank Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

THY VE HALKBANK DA DEVREDİLDİ

Özelleştirme Yüksek Kurulunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türk Hava Yolları A.O.nun % 49,12 ve Türkiye Halkbankası A.Ş.nin % 51,11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı

Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verildi.

TÜRK TELEKOM DA TÜRKİYE VARLIK FONU'NA DEVREDİLDİ

Bakanlar Kurulu'nca, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Hazine Müsteşarlığına ait %6,68 (B Grubu %4,999660429, D Grubu %1,680339571) oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili kararı KAP'a iletildi.

TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.'NİN YÖNETİM KURULU

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan atandı.

Daha önce Başbakanlıktan alınan bilgiye göre Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Bostan atanmıştı.

Söz konusu atamaların Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylandığı belirtildi.

VARLIK FONU NEDİR? KURULUŞ AMACI NEDİR?

İŞTE FONA DEVREDİLEN TÜRKİYE'NİN DEV ŞİRKETLERİ

BOTAŞ

1974 yılında TPAO'ya bağlı kurulan BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi), 1,83 milyar lira olan sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığı adına kayıtlıdır. Genel Müdürlüğü Ankara'da bulunan BOTAŞ, yıllık 37.4 milyar TL'lik cirosu ile Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasındadır. BOTAŞ 1995 yılında İktisadi Devlet Teşekkülü statüsü kazanmıştır. Günümüzde doğalgaz piyasasında tanımlanmış olan gaz ithalat, ihracat, depolama, iletim, toptan satış, LNG ticareti, petrol iletimi faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılamakta Rusya dışında alternatif yollar bulma stratejisine göre şekillenen ancak daha sonra iptal edilen NABUCCO projesinin %16,67 oranında hissedarıydı. Yine BOTAŞ, TANAP projesinde de yüzde 30 oranında ortaktır. 2012 yılı itibarı ile 2 bin 800 personele sahiptir.

PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT, 23 Ekim 1840'ta kurulmuştur. Türkiye'nin posta örgütü olan PTT, 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. Genel Müdürlüğünü Kenan Bozgeyik yapmaktadır. PTT, 17 Eylül 2012'den itibaren köprü ve otoyollarda KGS ve OGS yerine kullanılmaya başlanan Hızlı Geçiş Sistemini Hayata geçirmiştir. HGS etiketleri, tüm Türkiye'deki PTT Şubelerinde satılmaktadır. Mektup, havale, kargo, koli ve gönderi hizmeti sunan PTT ayrıca emeklilere maaş ödemesi de yapmaktadır.

TÜRKSAT

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş., Türkiye'nin Kablo TV ve tek uydu operatörüdür. Türk Telekom'un özelleştirilmesi sürecinde, 16 Haziran 2004 tarihinde kurulmuştur. TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin tamamı devlete aittir. Devlet adına uydu işletmeciliği yapan TÜRKSAT'ın 800 civarında TV ve radyo data yayını vardır. Şirket; TV ve radyo yayıncılığı, Kablo TV hizmeti, internet bağlantısı, veri transferi, VoIP gibi hizmetleri sunmaktadır. TÜRKSAT'ın 2014 yılında cirosu 683 milyon 100 bin TL'ye ulaştı.

ETİ MADEN

Eti Maden İşletmeleri 1993 yılında kurulmuştur. Türkiye'de başta bor mineralleri ve türevlerini üreten, kamuya ait bir madencilik ve kimya şirketidir. Şirket, dünyanın bilinen bor rezervlerinin yüzde 72'sine sahip olan Türkiye'de, bor mineralleri madenciliğini devlet tekelinde tutmaktadır. 2012 yılında, 850 milyon dolar yıllık geliri ile ülkenin 41. en büyük sanayi şirketi olmuştur. Bağlı kuruluşları arasında, Finlandiya'da kurulu olan ve İskandinavya, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Afrika'da Eti Maden İşletmeleri ürünlerini dağıtan Ab Etiproducts Oy da bulunmaktadır. 2015 cirosu ise 811 milyon dolardır.

ÇAYKUR

1983 yılında kuruldu. Çaykur Türkiye Cumhuriyeti devletine ait, çay üreten bir Türk firmasıdır. Ayrıca soğuk çay, yeşil çay, organik çay ve siyah çay üretimi yapan şirket, Çaykur Rizespor'un da forma ve isim sponsorudur. 2015 cirosu 2 milyar 45 milyon 38 bin TL.

BORSA İSTANBUL (BIST)

Borsa İstanbul ya da kısaca BIST, Türkiye'de 1985 yılında ilk olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adıyla açılan 2013'te 'Borsa İstanbul' olan, sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. BIST'de hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonosu işlem görmektedir. İşlemdeki şirket sayısı 219'dur. BİST'in 2014 cirosu 400 milyon TL.

TPAO

1954 yılında kurulan Türkiye Petrolleri yurt içi ve yurt dışında 6 yerde, hidrokarbon (petrol ve türevleri) arama, sondaj, üretim ve dağıtım faaliyeti yapmaktadır. Türkiye Petrolleri'nin ana faaliyet alanı petrol arama ve üretim işlerinin yanı sıra; derin deniz aramacılığı, an-konvansiyonel, doğal gaz depolama ve boru hatları ile taşımacılığı alanlarında da çalışmalarına devam etmektedir. TPAO'nun 5 bin personeli vardır. Son 10 yılda yaklaşık 28 milyar TL yatırım gerçekleştiren TPAO, aynı dönemde 37 milyar TL gelir elde etmiş ve devlete de 12 milyar TL'lik kaynak sağlamıştır.

ZİRAAT BANKASI

20 Kasım 1863'te Ahmet Şefik Mithat Paşa tarafından kurulan Ziraat Bankası Türkiye'nin en büyük devlet bankası. Dünya çapında hizmet veren bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Karslı, CEO'su ise Hüseyin Aydın. Finansal hizmetler, kredi kartı, bireysel bankacılık, ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, rehin, özel bankacılık alanında faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nın yönetilen varlıkları 2015 itibarıyla 302, 848 milyar TL. Çalışan sayısı 25 bin 697 olan Ziraat'ın bin 545 şubesi ve 6 bin 566 atm'si bulunuyor. Bankanın New York, Londra, Bakü, Sofya, Tiflis, Bağdat, Erbil, Lefkoşa, Girne, Gazimagusa, Güzelyurt, Akdoğan, Karakum, Karaoğlanoğlu, Atina, İskele, Gönyeli, İskeçe, Rodos, Gümülcine ve Cidde'de şubeleri, Karaçi ve Tahran'da ise temsilcilikleri bulunuyor.