Özelleştirme Yüksek Kurulu, THY'nin yüzde 49,12, Halkbank'ın yüzde 51,11 hissesinin Varlık Fonu'na devrine karar verdi.

Türkiye Varlık Fonu'na devirler devam ediyor. Dün gün fona devrolan BİST, BOTAŞ, Ziraat Bankası'nın ardından bugün de Türk Hava Yolları ve Halkbank Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

THY VE HALKBANK DA DEVREDİLDİ

Özelleştirme Yüksek Kurulunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türk Hava Yolları A.O.nun % 49,12 ve Türkiye Halkbankası A.Ş.nin % 51,11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı

Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili kararı KAP'a iletildi.