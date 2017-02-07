5 günde 750 ev satıldı

Türkiye’nin geleceğine güvenen tüketici, Emlak Konut’un başlattığı ikinci seferberlik atağına tam destek verdi. Kampanyanın başladığı ilk 5 gün satış ofislerine akın eden vatandaşlar, 750 konut satın aldı

Vatandaşın ucuz ve lüks konuta sahip olması için Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan ve tüm Türkiye'ye yayılan konut seferberliği hamlesine vatandaş adeta hücum etti. Emlak Konut'un ve inşaat şirketlerinin telefonları kilitlendi. Vatandaşlar, satış ofislerine akın etti. İstanbul ve çevresindeki illerin yanı sıra yurtdışından bile kampanya kapsamında ev almak isteyen tüketiciler var. 1 Şubat'ta başlayan kampanyada 5 günde 750 konut satıldı. Aylık ödemeleri 1.500 ila 2.000, 2.500 ila 4.000 lira aralığında değişen lüks konutlar tüm gelir gruplarına hitap ediyor.

650 MİLYON LİRA CİRO

"Gayrimenkulde güçbirliği daha güçlü Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyaya gösterilen yoğun ilgi, vatandaşların ülkenin geleceğine güveninin de kanıtı oldu. Edinilen bilgilere göre, 30 proje, 15 bin bağımsız bölümü kapsayan kampanyada yapılan ciro 605 milyon lirayı geçti. Hain darbe girişiminin hemen ardından konut satışlarını canlandırmak için başlatılan ilk kampanyada bir ayda toplam 2 bin 547 adet bağımsız bölüm satışından 1 milyar 960 milyon liralık satış değerine ulaşılırken, ikinci kampanyadan 2.5 milyar lira ciro hedefleniyor.

10 BANKADAN DESTEK

Kampanya kapsamında yüzde 5 peşinat karşılığında 60 ayda sıfır, 120 ayda yüzde 0.45, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. 31 Mart'a kadar geçerli olacak kampanya, 9 bankanın desteğiyle başlamışken hafta içinde Akbank'ın da dahil olmasıyla bu sayı 10'a çıktı. Albaraka, Akbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım kampanyaya destek veriyor. Tamamı peşin ödemelerde de en yüksek yüzde 15 indirim uygulanacak. Daire bedelinin yüzde 40'ının peşin ödenmesi halinde yüzde 5, yüzde 70'inin ödenmesi durumunda ise yüzde 10 indirim uygulanacak.



KOTAYI DOLDURAN SATIŞA DEVAM EDECEK

Edinilen bilgilere göre, Ankara'daki Başyapı- Solar Yapı ortaklığındaki Sofa Loca, İstanbul Bağcılar'daki Egeyapı-EPP ortaklığındaki Batışehir ve Tahincioğlu'nun Küçükyalı'daki henüz lansmanı yapılmayan Nidapark Küçükyalı projeleri kampanya için ayırdıkları yüzde 20'lik satış kotalarını 5 günde doldurdu. Bu projeler kotalarını doldurmalarına rağmen talep olduğu takdirde kampanya şartlarında 31 Mart'a kadar satış yapmaya devam edecek.



KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

31 Mart'a kadar devam edecek kampanya kapsamında 240 ayda 1.556 TL taksitle konut sahibi olma fırsatı sunuluyor. 209 bin liralık 1+1 konut için 10 bin 450 lira peşinat ödendiği takdirde aylık ödemeler 60 ayda 2.786, 120 ayda ise 1.806 lira oluyor. En çok talebin geldiği 2+1 369 bin liralık daire için istenen peşinat tutarı 18.450 TL. Bu dairenin 60 ay sıfır faizli aylık ödemesi 4.920 TL, 120 aylık 3.189 TL, 240 aylık ise 2.747 TL oluyor. 3+1 konutlar da ise 446 bin liralık bir daireye sahip olabilmek için 22.300 TL peşinat ödenmesi gerekiyor. 60 ayda sıfır faizli ödeme tutarı 5.947 TL, 120 ayda 3.854 TL, 240 ayda ise 3.321 TL aylık ödeme çıkıyor. Geniş evlerde oturmak isteyen aileler için inşa edilen 4+1 dairelerde ise en düşük daire fiyatı 580 bin TL olarak tüketiciye sunuluyor. Bu daire için istenilen peşinat oranı 29 bin TL olarak hesaplandı. Aylık ödemelerde ise 60 ay sıfır faizli taksit seçeneği seçilirse 7.733 TL, 120 ayda 5.012 TL, 240 ayda ise 4.319 TL ödeniyor.