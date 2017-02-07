Eğitilirse Jobs olacak yoksa sadece mühendis

Dâhi çocuk Eray’ın teknolojideki başarısı işadamı Kavi’nin dikkatini çekti. Eray’a uygun okul bulmak için girişimleri sonuçsuz kalan Kavi, “Bu çocuk iyi eğitilirse Jobs olur, eğitilmezse sıradan bir mühendis olur” dedi

İstatistiklere göre her toplumun yüzde 2'si dâhi seviyesinde zekâya sahip insanlardan oluşuyor. Bu kaynağını iyi değerlendiren toplumlar içlerinden Apple'ın kurucusu Steve Jobs gibi isimleri çıkarırken, değerlendiremeyenler sıradanlaşıyor. Türkiye'de de teknolojiye yatkın, küçük yaşta onlarca buluşa imza atan birçok isim var. En büyük sıkıntı bunu değerlendirecek eğitim kurumlarının olmaması. Bu durum, söz konusu kişelerin sistemin içinde kaybolup gitmesine neden oluyor.



KAVİ, ERAY'A SAHİP ÇIKTI

Bu durumun en taze örneği ise 13 yaşındaki Eray Aktokluk oldu. 5 yaşında uzay ve robotlara ilgi duyan, internetten elde ettiği bilgilerle yazılım ve elektroniği öğrenen Aktokluk, ilk robotunu 10 yaşında yaptı. Ardından ODTÜ ve İTÜ başta olmak üzere katıldığı 32 yarışmanın hepsinde farklı robot projeleriyle birinci oldu. Görme engelliler için kişisel uyarı sistemiyle 2014'te patent başvurusu yaparak, Türkiye'nin patent sahibi en genç kişisi oldu. Eray'ın başarıları İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) yıllarca Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan işadamı Hüsamettin Kavi'nin dikkatini çekti. İTÜ Robot Yarışması'nda Aktokluk'u gören Kavi, birinci gelen projenin donanımından yazılımına kadar her şeyini Eray'ın tek başına yaptığını öğrenince, iyi bir eğitim alması için seferber oldu. Ancak tüm girişimler boşa çıktı. Kavi, "Üniversitelerin yanı sıra Eray gibi zeki çocukların eğitim alabileceğini düşündüğümüz okullara gittim ama bu seviyede bir çocuğu hakkıyla eğitemeyeceklerini belirttiler" dedi.



10 YAŞINDA İLK ROBOTUNU YAPTI

En önemli sıkıntısı çalışmalarını yapabileceği bir laboratuvar bulamamak olan Eray'a bir özel okul yüzde 100 burs vermiş. Kendi gibi öğrenciler için özel donanımlı bir okulun olması gerektiğini belirten Eray'ın 4-5 yaşlarında oyuncaklarını tornavidayla sökmesiyle başlayan macerası, 6 yaşına geldiğinde bilgisayarda animasyon programlarını ve 3D max'i öğrenmesiyle devam ediyor. 8 yaşında Solid Works öğrenerek, çalışmalarını çizmeye başlayınca elektronikte kendini geliştiriyor ve ilk robotunu da yapıyor. 9 yaşında yazılıma ağırlık veriyor ve 10 yaşında robot denizaltı yapıyor. 11 yaşında da 40 cm'lik insansı robotunu bitiriyor. Bunlar dışında yarışmalarda yer verdiği yangın söndürücü ve çöp toplayıcı robotları, labirent çözen robotlar ve görme engelliler için akıllı bileklik gibi projeleri tamamlıyor.



İSO'NUN PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ

Kavi, Eray gibi çocukların eğitiminde teknolojiye yatkın öğretmenlerin önemine dikkat çekti. İSO Meclis Toplantısı'nda gündeme gelen özel yetenekli çocuklar için okul projesinin çok önemli olduğunu belirten Kavi, İSOV Dinçkök Eğitim Kompleksi'nin gündemde olduğunu anlattı.



İDOLÜ JOBS

Steve Jobs ile ilgili tüm kaynakları adı gibi biliyor Eray. Özellikle tasarım mantığını çok beğeniyor ve o zihniyette olmak için çaba sarf ediyor. Nikola Tesla da kaynaklarını takip ettiği bir diğer bilimadamı. Boş zamanlarında ise Discovery Science'ı izliyor.