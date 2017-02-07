Halkbank'tan Varlık Fonu açıklaması

Halkbank'tan, hisselerinin yüzde 51'inin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesiyle ilgili KAP'a yapılan açıklamada yatırımcılar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi.

Halkbank, hisselerinin yüzde 51'inin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bankanın devlet sahipliğine geçmesiyle herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtilerek yatırımcılar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özelleştirme Yüksek Kurulu'ncaÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Bankamız ödenmiş sermayesindeki %51,11oranında ve 638.825.500 TL itibari değerdeki hisselerin özelleştirme kapsam veprogramından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye VarlıkFonu Yönetimi Anonim Şirketi'nce yönetilecek olan Türkiye Varlık Fonu'nadevredilmesine karar verilmiştir. Türkiye Varlık Fonu YönetimiAnonim Şirketi, T.C.Başbakanlığa bağlı, sermayenin tamamı Özelleştirme İdaresiBaşkanlığı'na ait bir kamu kuruluşudur. Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan söz konusuhisseler, 4603 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca bağlıolduğumuz Bakan tarafından temsil ve idare olunmaya devam edecek olup Bankamızdevlet sahipliğinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

Bankamız, Bankacılık Kanunu veTürk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve Bankamız Yönetimi tarafındanbelirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir. Özelleştirmeİdaresi Başkanlığı'na ait Bankamız hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'nadevredilmesi işlemi, hissedarlarımızı etkilemeyeceği gibi Bankamız,yatırımcılarımız ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğinisürdürmeye devam edecektir. Ayrıca Esnaf ve Sanatkarlarımıza uygulanan Hazine sübvansiyonlu kredi programında bir değişiklik olmayacaktır".