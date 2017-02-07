İş adamlarından Erdoğan'ın çağrısına tam destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada istihdam seferberliği başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile işadamı Abdülkadir Konukoğlu'ndan sonda Türkiye'nin devlerinden destek geldi.

"GRUP OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ VE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, istihdamı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Zorlu, "Bence Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı çok olumlu. Çünkü işsizliğin düşmesi yönünde sadece bir kişinin değil, herkesin çaba sarf etmesi lazım. Grup olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bazı sektörlerde birkaç gün önce ÖTV oranlarının düşürüldüğünü hatırlatan Zorlu, "Bunun geri dönüşünde satışlar, ihracat, istihdam artar. Grup olarak zaten 'işçi çıkartalım' gibi bir düşüncemiz yok. Elimizden geldiğince de istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Bu çağrının yansımalarının iş dünyasında olacağını düşünüyorum. Bunlar geçiş dönemlerimiz... Bu sıkıntılar geçecek. İnanıyorum ki yaza doğru işsizlik oranları düşecektir." ifadelerini kullandı.

"GEREĞİNİ HEMEN YAPACAĞIZ"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediklerine yürekten katıldığını ifade ederek, gereğini de hemen yapacaklarını söyledi.

"BU MESELE ARTIK BİZİM MİLLİ GÖREVİMİZDİR"

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ise? Türkiye'de işsizliğe karşı savaş açıp istihdam yaratmanın başta devlet ve iş adamlarının görevi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 100 katılıyor ve istihdam seferberliğini canı gönülden destekliyoruz. İstihdam ne kadar artarsa, işsizlik ne kadar azalırsa bu durum ülkemizin lehine olacaktır. Bunun için elbette yatırım yapılması gerekiyor. Biz de Polat Holding olarak, enerjiden gayrimenkule yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

Son dönemde hükümetin açıkladığı vergi ile ilgili düzenlemelerin de özel sektör temsilcileri olarak kendilerini memnun ettiğini, bu düzenlemelerin yatırımları daha da teşvik edeceğini düşündüğünü dile getiren Polat, "Biz Türkiye'ye, ekonomimize güveniyoruz ve inanıyoruz, yatırıma da devam diyoruz. Bu mesele artık bizim milli görevimizdir. İstihdam Türkiye'nin milli görevidir." diye konuştu.

"İSTİHDAMI ARTIRMAK VE ÜLKEMİZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, sektörde 50 yıldır faaliyet gösteren markalardan biri olduklarını hatırlatarak, "Ben ülkeme güveniyorum. Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Terör krizini hallettikten sonra ekonomideki sıkıntıların da kısa zamanda biteceğine inananlardan biriyim. İstihdamı artırmak ve ülkemiz için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

Yıllardır bu işin içinde olan bir marka olarak bu seferberliğe daha önce de katıldıklarını belirten Kiğılı, "Yeni çıkan Cazibe Merkezleri Programı'nı da etüt etmeye başladık. Oralarda yatırım düşünüyoruz. Elimizden ne geliyorsa üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şu anda 2 bin kişi çalıştırıyoruz. İnşallah asgari yüzde 10 ila yüzde 15 arasında yeni bir istihdam yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.