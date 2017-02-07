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İşçilerin sigorta primlerini devlet karşılayacak

  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 14:28 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 14:39
İşçilerin sigorta primlerini devlet karşılayacak
İşçilerin sigorta primlerini devlet karşılayacak

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda çalışanlara yönelik Başbakan Binali Yıldırım açıklamada bulundu

Başbakan Yıldırım'ın TOBB açıklamalarından satır başları;

TOBB, iş camiamızın en büyük çatı örgütü. Bünyesinde 1,5 milyon üyesi var. Her bir üye bir kişi istihdam ettirse 1,5 milyon aş anlamına geliyor. Bu sayıyı arttırınca 3 milyondan bahsediyoruz. İnsanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınız da iki adım atacağız.

12 MİLYARLIK KAYNAK

1,5 milyon çalışan için 12 milyarlık kaynağı hükümet olarak karşılıyoruz.

SİGORTA PRİMLERİNİ MALİYE KARŞILAYACAK

Bunların işbaşı eğitim, 3 ay boyunca. 500 bin çalışanının maaşını veriyoruz, sigorta primlerini Maliye Bakanlığı karşılayacak.