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, 'nı onayladı!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 17:56 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 18:27
Putin, Türk Akımı'nı onayladı!
Putin, Türk Akımı'nı onayladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmayı onayladı

Hükümetlerarası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da lanan projesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, diğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı.

Putin, Türk Akımı'nı onayladı!

ERDOĞAN 5 ARALIK'TA ONAYLAMIŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.

Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.

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