THY'den flaş Varlık Fonu açıklaması!

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın sermayesinin yüzde 49,12'nin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devredilmesinin, Ortaklığın mevcut yönetim şekli, stratejileri, politikaları ve ticari kararlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacağı kaydedildi.

Türk Hava Yolları AO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Ortaklığın sermayesinin yüzde 49,12'lik payının tamamının 3 Şubat 2017 itibarıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devredildiği anımsatıldı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin, Başbakanlığa bağlı ve sermayesinin tamamının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait bir kamu kuruluşu olduğunu belirtilen açıklamada, "Söz konusu devir, Türk Hava Yolları AO'nun mevcut yönetim şeklinde, stratejilerinde, politikalarında ve ticari kararlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.