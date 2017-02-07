Varlık Fonu'yla büyüme ve istihdama 200 milyar lira

Birçok kamu kuruluşunun devredildiği Türkiye Varlık Fonu, yeni katılımlarla birlikte 200 milyar lirayı bulacak. Stratejik yatırımları hızla finanse edecek olan fon Türkiye'nin büyümesine ve yüz binlerce kişinin istihdamına katkı sağlayacak

Dev yatırımları finanse ederek büyümeyi hızlandırma; finansman maliyetini azaltarak enflasyon ve faizleri düşürme gibi işlevleriyle öne çıkan Türkiye Varlık Fonu'nun hacmi büyüyor. 26 Ağustos 2016'da kurulan, daha sonra defalarca kere ihalesi iptal edilen Millî Piyango ve At Yarışlarının devredildiği fon Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın 4 saatlik görüşmesinin ardından yapılan açıklamayla, Türkiye'nin kamudaki dev şirketlerini de bünyesine kattı.

İŞTE FONA DEVREDİLEN DEV ŞİRKETLER

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), THY'nin yüzde 49.12'si ile Halkbank'ın yüzde 51.11'i Varlık Fonu'na devredildi.

3 MİLYAR LİRA GERİ ÖDENECEK

Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların tahsisleri kaldırılarak Fona devredildi. Savunma Sanayi Destekleme Fonu tasarrufunda bulunan 3 milyar lira tutarındaki kaynak da, aktarım tarihini izleyen 3 ay içinde geri ödenmek kaydıyla Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı. Bu devirlerle birlikte fon dev bir kaynağa ulaşmış oldu.

DÜNYADA 80 TANE VAR

Dünyada 80'e yakın varlık fonu bulunuyor. Bunların toplam büyüklüğü 7,4 trilyon dolar seviyesinde. Bu rakamın 2020 yılına kadar yeni katılacaklarla birlikte 15 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Kamunun elindeki atıl fonlar ve gayrimenkullerle kısa sürede 200 milyar lira büyüklüğe ulaşması beklenen Türkiye Yatırım Fonu, hayata geçirilecek mega projelerin finansmanı üzerindeki kamu ağırlığını azaltacak.

YATIRIM ARTACAK FAİZLER DÜŞECEK

Yabancı yatırım araçları ile diğer araçları alıp satabilecek.Yerli ve yabancı şirketlerin paylarını, borçlanma araçlarını, kira sertifikalarını alıp satabilecek. Projelere kaynak sağlayıp, yatırımların hayata geçmesiyle yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayacak.

DEV PROJELERE KAYNAK

Savunma, havacılık, yazılım gibi alanlardaki yerli sermayeli şirketler desteklenerek bunların dünyada önemli birer oyuncu olması sağlanacak. Otoyollar, Kanal İstanbul, Çanakkale 1915, üçüncü havalimanı, nükleer santraller, yerli otomobil gibi projelere hızla finansman sağlanacak.

Devredilen şirketlerin kârları sayesinde finansman maliyeti azalacak. Bu da faizin düşmesine büyük katkı yapacak. İslami finansman varlıklarının daha yaygın kullanılması sağlanacak. Ulusal, uluslararası şirketlere iştirak edebilecek.

VARLIK FONU, EKONOMİYİ SALVOLARDAN KORUYACAK

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bazı büyük kamu kuruluşlarının Türkiye Varlık Fonuna devredilmesine ilişkin olarak "Ülke ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabilecek, muhtemel birtakım ekonomik salvolara karşı kendisini koruyabilecek daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir" dedi. Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulunun ardından açıklamalar yapan Kurtulmuş "Bu, Türkiye ekonomisinin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için etkin bir adım olacaktır. Bu kanaatle, niyetle bu adım atılmıştır" diye konuştu.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK FONLARI

1- Norveç Emeklilik Fonu: 850 milyar dolar. Fondan kişi başına 174 bin dolar düşüyor. Norveç'in petrol satışından kalan paralarla oluşuyor. 70 ülkede yatırım yapıyor.

2- Çin Yatırım Şirketi: 813 milyar dolar. Çin Devleti'nin yabancı para rezervleri bu fonda işletiliyor.

3- Abu Dhabi Yatırım Kurumu: 792 milyar dolar. Orta Doğu'nun en büyüğü. 1976'de kuruldu. Ülkede bütçe fazlasının yüzde 70'i bu fona aktarılıyor.

4- Kuveyt Yatırım Kurumu: 592 milyar dolar büyüklüğü var.

5- SAMA Yabancı Holding (Suudi Arabistan): 582 milyar dolar.

6- SAFE Yatırım Şirketi (Çin): 474 milyar dolar. 1999'da 20 milyar dolarla kuruldu.

7- Hong Kong Yatırım Kurumu: 456 milyar dolar. 1935'te kuruldu.

8- GIC Private Limited (Singapur): 350 milyar dolar.

9- Katar Yatırım Kurumu: 335 milyar dolar büyüklüğü var. Bütçe fazlası aktarılıyor.