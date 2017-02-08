Çanakkale 1915 Köprüsü depreme dayanıklı yapılacak

Çanakkale'de art arda meydana gelen depremler gözleri 18 Mart'ta temeli atılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne çevirdi. Köprü 10 büyüklüğünde depreme dayanıklı, fay hatlarından etkilenmeyen teknik donanımlarla yapılacak.

Daelim- Limak - SKYapı Merkezi OGG'nın, 10.4 milyar lira proje bedeli ve 16 yıl 2 ay 12 gün ile en kısa süreyi vermesi ile sonuçlanan ihalenin kesin sonucu 17 Şubat'ta açıklanacak. Firma ardından temelin atılacağı bir aylık süre içerisinde projelendirmeyi tamamlayacak.

10 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANIKLI OLACAK

Köprü 10 büyüklüğünde depreme dayanıklı, fay hatlarından etkilenmeyen teknik donanımlarla yapılacak. Türkiye'nin vizyon projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları için temel Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olan 18 Mart'ta atılacak. Geçiş ücretleri otomobiller için asma köprüde 15 euro+KDV, otoyolda ise km başına 0.05 cent +KDV olacak. Köprü ve yol için araç geçiş garanti sayısı 45 bin otomobil eşdeğeri olarak belirlendi.