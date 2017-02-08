Ev kadınına 15 bin TL

İş kurmak isteyen kadınlara, faizsiz 15 bin liraya varan kredii mkanı var. Proje başarılı olursa kredinin bir kısmı da hibe ediliyor. Bunun için proje hazırlayıp Sosyal Yardımlaşma Vakıfları’na başvurmak yeterli...

Girişimci kadınlar faizsiz kredi ile destekleniyor, kendi işinin sahibi yapılıyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Bu sürenin ardından kadınlar, kazandığı paralarla 6 yılda eşit taksitlerle geri ödemeyi yapabiliyor. Bu krediden yararlanabilmek için hazırlanan proje ile birlikte bulunulan ilçedeki kaymakamlıklarda yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ofisine başvurmak yeterli. Proje uygun bulunursa, 15 bin liraya varan faizsiz kredi desteği sağlanıyor.



BAŞARILI OLANA HİBE

Kırsal alanda meyvecilik projelerinde ise geri kredi ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Meyvecilik projeleri için destek alan bir kişi borcunu ilk 5 yıl ödemesiz sonraki 6 yıl 6 eşit taksitler halinde ödeyecek. Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında açılan işyerinde en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve geri ödemelerin düzenli yapılması var. Faizsiz kredi desteğinden şu şartları taşıyanlar yararlanabiliyor: "Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık gelir almamak. İşin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak. Fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden yararlanmamış olmak. Aktif esnaf olmamak. Bankadan kredi çekemiyor olmak."



230 BİN ESNAFA 50 BİN TL

KOSGEB, 230 bin kişiye 50 bin liralık faizsiz kredi kullandırmaya hazırlanıyor. 15 bin kişiye ödeme yapılırken, hükümet başvuruların tamamını değerlendirme kararı aldı. Böylece, bu yıl 230 bin esnaf, sıfır faizli ve ilk yıl ödemesiz 50 bin liralık krediyi kullanabilecek.



ÜNİVERSİTELİ PATRON ADAYINA 100 BİN TL

Teknogirişim sermaye destekleri iş kurmak isteyenlere çok kapsamlı fırsatlar sunuyor. Destekler üniversite ve yüksek lisans öğrencilerini kapsıyor. Halihazırda uygulanan programla, teknogirişimcilere iş fikirlerinin ticarileşmesi için eğitim, iş rehberi ve 100 bin lira sermaye desteği hibe ediliyor. Bugüne kadar 6 binden fazla girişimci bu fırsattan yararlandı. 2017'de bu destek modelinden 2 bin üniversiteli girişimci yararlanacak..