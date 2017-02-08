Fikirtepe'nin dönüşümü 3 yılda tamamlanacak

Fikirtepe’de dönüşüm süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çözüm ortağı olmasıyla hızlandı. Fikirtepe Platformu Başkanı Nazmi Durbakayım, “3 yılda dönüşüm tamamlanacak” dedi

Kentsel dönüşümün pilot bölgesi Fikirtepe'de son viraja girildi. 5 yıldır dönüşümün kilitlendiği bölgede bu yaz itibarıyla yaşamın başlaması bekleniyor. Fikirtepe'de 61 yapı adasının 36'sında inşaatlar başlarken, 19'unda ise anlaşmalar tamamlandı ve ruhsat almak için son hazırlıklar yapılıyor. Yılsonuna kadar 6 adadaki problemlerin de çözülmesiyle inşaatların tüm bölgeye yayılması hedefleniyor. Fikirtepe Platfomu Başkanı Nazmi Durbakayım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son dönemde problemleri çözmek için ciddi çaba harcadığını ifade ederek, bunun süreci oranda biçimde hızlandırdığını bildirdi. Bakanlığın da devreye girmesiyle yıl sonuna kadar tüm adalarda inşaatın başlayacağını ve temellerin atılacağını yineleyen Durbakayım, gelecek 2-3 yıl içinde de bölgedeki dönüşüm sürecinin tamamlanacağını, burada yeni ve modern bir şehrin ortaya çıkacağını aktardı.



FIRSATÇIYA KURBAN EDİLEMEZ

Durbakayım, sorunlu adalarda öncelikli amaçlarının anlaşmayla çözmek olduğunu ifade ederek, ancak böyle bir projenin fırsatçılara kurban edilmeyeceğini bildirdi. Durbakayım, kentsel dönüşümün şehrin ilk inşa edildiği noktalardan olan Fikirtepe'de başlamasının çok isabetli olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Burada önce plan yapıldı sonra kentsel dönüşüm kapsamına girdi. 1 milyon 300 bin metrekarelik araziden bahsediyoruz. Türkiye'de böyle bir alanda kentsel dönüşüm yapılan tek yer. Belki de dünyada böyle bir büyük alan yok."



4 MAHALLEDE 61 ADA

Durbakayım, "Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy ve Eğitim mahallelerinden oluşan ve 61 yapı adasından şu anda 36'sında inşaat başladı. Kalanlardan da ruhsatları hazırlananlar var" dedi. Bu 36 adanın dışında kalan 19 adada anlaşmaların bittiğini ve ruhsat almak için hazırlıkların sürdüğünü belirten Durbakayım, "Sorunlu olarak 6 ada var. Bakanlığın son kararlarıyla yıl bitmeden hepsinde temel atılmış olacak" diye konuştu.



YÜZDE 120 PRİM YAPACAK

Durbakayım, projeler başladıktan sonra değer artışının yüzde 120 olduğunu kaydederek "Dönüşüm söylentisi başladığında fiyatlar zaten birden ikiye katlandı. Bölge çok ciddi değerlendi. Bu yerine göre değişiyor ama vatandaşın da dairesinin değeri kat kat arttı" dedi.