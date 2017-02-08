Kalp krizi geçirene maaş

İşyerinde veya işveren tarafından görevlendirildiği yerde kalp krizi geçirilmesi, iş kazası sayılıyor. Çalışanlara veya yakınlarına da maaş, bağlanıyor. Yargıtay, emsal karar verdi.

İşyerinde kalp krizi geçirmek iş kazası sayılıyor ve çalışanlara veya yakınlarına sağlık durumlarına göre maaş, ödenek gibi bazı haklar sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalının işyerinde işini yaparken veya iş yapmadan geçirdiği sürelerde işverenin emrineyken dış etkenlerden kaynaklanan bir neden sonucu kalp krizi geçirmesi halinde, bunun bir iş kazası sayılacağını belirtiyor.



SGK'YA BİLDİRİLMELİ

Yargıtay'ın da bu konuda emsal kararları bulunuyor. Ayrıca çalışan, işveren tarafından bir yere gönderilirse ve orada verilen işi yapmadığı bir esnada bile kalp krizi geçirirse bu da yine iş kazası olarak değerlendiriliyor. İş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olayın duyulmasından sonra en az 3 gün içinde durumun bildirilmesi şartı bulunuyor. İş kazası geçiren çalışanların ve yakınlarının sağlık durumuna göre bazı hakları bulunuyor. Çalışana istirahatli kaldığı sürede geçici iş görmezlik ödeneği veriliyor. Çalışanın sağlık durumuna göre sürekli iş görmezlik geliri bağlanıyor. Çalışanın vefatı halinde hak sahiplerine gelir bağlanıyor. Vefat eden sigortalı için cenaze ödeneği veriliyor. Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği veriliyor.