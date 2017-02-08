Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı

TCMB'nin bu sabah BIST kotasyon yoluyla piyasaya yaptığı fonlamayı ise 25 milyar TL olarak belirlemesiyle birlikte bugün likidite ihtiyacının altında tutarda fonlama nedeniyle bankaların geç likidite penceresi imkanına yönelmesi bekleniyor.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan TCMB'nin bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

TCMB'nin BIST kotasyon yoluyla 25 milyar TL, bankalar arası para piyasalarından 10 milyar 245 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar dün geç likidite penceresi imkanından yaklaşık 59 milyon 488 bin TL tutarında yararlandı.

TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti 2012'den beri en yüksek seviyeler olan yüzde 10.30'un üzerindeki seyrini bir süredir sürdürüyor. Ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 10.36 seviyesinde oluştu.

Ocak ayı ortasında yüzde 8.3 civarında olan TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde iki haftada yaşanan yükseliş 2 puan civarında oldu.

TCMB'nin önceki hafta PPK kararının ardından piyasada oluşacak faiz oranının her gün günlük likidite adımlarıyla belirlemesi nedeniyle TCMB adımları piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Ancak analistler TCMB'nin söylemleri itibariyle yaklaşık beş yılın zirvesindeki fonlama maliyetinde kısa vadede günlük olarak anlamlı bir değişim beklenmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

TCMB verilerine göre, piyasa 68 milyon 019 bin 7 lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 26 milyon 741 bin 6 lira oldu. Piyasa dün 69 milyon 155 bin 7 lira eksi rezervle açılmış, bankaların serbest depo bakiyeleri ise 26 milyon 602 bin 8 lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.