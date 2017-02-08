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TANAP projesi için imzalar atıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 15:30
TANAP projesi için imzalar atıldı
TANAP projesi için imzalar atıldı

Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) için BOTAŞ'a açtığı 400 milyon dolarlık kredinin anlaşması, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ve BOTAŞ Genel Müdür Burhan Özcan arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın himayesinde imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları;

TANAP'ın seneye inşallah açılışını yapacağımız, ilk gazı alacağımız bir döneme doğru giderken, Dünya Bankası'yla 400 milyon dolarlık finansman için bir aradayız.

Enerjide ekibimizin sadece Dünya Bankası değil, uluslararası bankalarla yürüttüğü 3 milyar dolarlık bir finansman paketini, bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz.

Cuma günü Tuz Gölü depolama tesisinin ilk gaz basma işlemini Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle hayata geçireceğiz."